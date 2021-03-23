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Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Сьогодні, 11:51

Ведучий запропонував придивитися до популярної української спортсменки

Поки що в ефірі йде одинадцятий сезон "Холостяка ", В Мережі не перестають гадати, хто стане головною героїнею нового сезону" Холостячки ". Ведучий реаліті Григорій Решетник в Instagram натякнув, хто б міг стати новою героїнею другого сезону популярного проєкту.

Телеведучий опублікував фото з українською тенісисткою Еліною Світоліной. Він зізнався, що радий знайомству зі спортсменкою і натякнув, що вона могла б стати новою "Холостячкою".

Григорій Решетник та Еліна Світоліна
Григорій Решетник та Еліна Світоліна
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Радий, що моя професія дає мені можливість познайомитися з видатними особистостями. Еліна Світоліна – легендарна спортсменка, гордість нашої країни! А ще дуже скромна і проста в спілкуванні дівчина! Саме це, вважаю, і відрізняє справжніх чемпіонок від просто спортсменів. До речі, підкажіть, а Еліна "Холостячка?" Тому що другий сезон не за горами ", – написав Решетник.

Підписникам такий варіант сподобався, але вони зазначили, що чемпіонка навряд чи зможе взяти участь в проєкті – у неї заявлено багато турнірів навесні і влітку.

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна розсталась з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Раніше Леся Нікітюк прокоментувала, чи стане вона нової "Холостячкою".

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Еліна Світоліна Григорій Решетнік Холостячка
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