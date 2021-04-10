Названо переможця шоу Маска
Дізнайтеся, яка зірка була в костюмі Сонця
В останньому, дванадцятому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" назвали переможця першого сезону. У фінал вийшли два учасники – Дракон і Сонце, але заповітне перше місце дісталося тільки одному.
Все вирішили глядачі – тільки вони брали участь в голосуванні, поки зіркові детективи проєкту хвилювалися за свого фаворита.
Так, головною зіркою першого сезону гіпершоу "Маска" стало Сонце, яким весь цей час була Злата Огнєвіч!
І це справжній шок, адже співачка вже знімала маску – в одному з попередніх ефірів вона виступила на шоу в костюмі Ворона.
"Ні секунди сумнівів! Тому що так може співати тільки одна співачка в нашій країні – це Злата Огнєвіч!" – сказала Оля Полякова в фіналі "Маски".
Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка на шоу "Маска" презентувала нову пісню.
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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