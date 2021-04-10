Як пройшов фінал гіпершоу Маска: всі подробиці останнього випуску
Дізнайтеся, хто став суперзіркою найпопулярнішого шоу України
Дочекалися! На телеканалі "Україна" показали грандіозний фінал гіпершоу "Маска", за яким ми стежили з січня. В останньому випуску себе розсекретили три останні маски, а також запрошений гість – Рак.
Кому дістався кубок першого сезону "Маски", і хто переховувався в костюмах Носоріга, Дракона і Сонця – дізнайтеся далі в матеріалі.
Відкрили останній вечір на сцені гіпершоу Вєрка Сердючка та її мама з новим хітом, які символічно "зняли маски". Але ж ми давно знаємо, що це Андрій Данилко та Інна Білоконь.
Далі перед глядачами найпопулярнішого шоу країни виступив Носоріг. Між ним і Олею Поляковою давно палає вогонь пристрасті. Співачка більше за інших хоче дізнатися, хто ж ховається в образі цього героя.
Наступним виступити на сцені найзагадковішого шоу вийшов Дракон. Для фіналу він вибрав пісню Feel британського співака Роббі Вільямса. Яка романтична натура наш Дракон!
Третій фіналіст "Маски" – Сонце. Це, мабуть, найзагадковіший персонаж проекту, розсекретити якого хочуть всі. На сцені гіпершоу Сонце виконало суперхіт My heart will go on і наше серце навіки належить цій зірці.
Прийшов час першого голосування у фіналі "Маски", яке визначило двох фіналістів і аутсайдера. Ним виявився Носоріг. Йому довелося зняти маску, а хто був в цьому костюмі, дізнайтеся тут.
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Далі на шоу з'явився новий персонаж – VIP-гість Рак. Він виконав для глядачів відому композицію, а потім дуже неохоче відповідав на питання зіркових детективів, щоб їх заплутати ще більше.
На загальний подив, Раком виявилася Ірина Білик!
У фіналі найпопулярнішого шоу країни Дракон і Сонце заспівали разом. Це було вражаюче і дуже емоційно.
Далі було голосування, в якому брали участь тільки глядачі шоу "Маска". Вони вирішили, що переможцем проекту стане Сонце.
Але спершу Дракон мав розсекретити себе. До речі, його ще в попередньому випуску згадував DZIDZIO.
Після фінального виступу Сонця з хітом Show Must Go On, залишилося лише дізнатися, хто ж увесь цей час був в шикарному золотом костюмі. І це... втім, детально про розкриття переможця першого сезону гіпершоу "Маска" читайте тут.
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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