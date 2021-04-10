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Як пройшов фінал гіпершоу Маска: всі подробиці останнього випуску

Сьогодні, 23:29

Дізнайтеся, хто став суперзіркою найпопулярнішого шоу України

Дочекалися! На телеканалі "Україна" показали грандіозний фінал гіпершоу "Маска", за яким ми стежили з січня. В останньому випуску себе розсекретили три останні маски, а також запрошений гість – Рак.

Кому дістався кубок першого сезону "Маски", і хто переховувався в костюмах Носоріга, Дракона і Сонця – дізнайтеся далі в матеріалі.

Відкрили останній вечір на сцені гіпершоу Вєрка Сердючка та її мама з новим хітом, які символічно "зняли маски". Але ж ми давно знаємо, що це Андрій Данилко та Інна Білоконь.

Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка
Фото: телеканал "Україна"

Далі перед глядачами найпопулярнішого шоу країни виступив Носоріг. Між ним і Олею Поляковою давно палає вогонь пристрасті. Співачка більше за інших хоче дізнатися, хто ж ховається в образі цього героя.

Носоріг
Носоріг
Фото: телеканал "Україна"

Наступним виступити на сцені найзагадковішого шоу вийшов Дракон. Для фіналу він вибрав пісню Feel британського співака Роббі Вільямса. Яка романтична натура наш Дракон!

Дракон
Дракон
Фото: телеканал "Україна"

Третій фіналіст "Маски" – Сонце. Це, мабуть, найзагадковіший персонаж проекту, розсекретити якого хочуть всі. На сцені гіпершоу Сонце виконало суперхіт My heart will go on і наше серце навіки належить цій зірці.

Сонце
Сонце
Фото: телеканал "Україна"

Прийшов час першого голосування у фіналі "Маски", яке визначило двох фіналістів і аутсайдера. Ним виявився Носоріг. Йому довелося зняти маску, а хто був в цьому костюмі, дізнайтеся тут.

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Далі на шоу з'явився новий персонаж – VIP-гість Рак. Він виконав для глядачів відому композицію, а потім дуже неохоче відповідав на питання зіркових детективів, щоб їх заплутати ще більше.

На загальний подив, Раком виявилася Ірина Білик!

Ірина Білик
Ірина Білик
Фото: телеканал "Україна"

У фіналі найпопулярнішого шоу країни Дракон і Сонце заспівали разом. Це було вражаюче і дуже емоційно.

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Далі було голосування, в якому брали участь тільки глядачі шоу "Маска". Вони вирішили, що переможцем проекту стане Сонце.

Фінал шоу "Маска"
Фінал шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Але спершу Дракон мав розсекретити себе. До речі, його ще в попередньому випуску згадував DZIDZIO.

Після фінального виступу Сонця з хітом Show Must Go On, залишилося лише дізнатися, хто ж увесь цей час був в шикарному золотом костюмі. І це... втім, детально про розкриття переможця першого сезону гіпершоу "Маска" читайте тут.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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