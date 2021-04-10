DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

Узнайте имя бронзового призера гипершоу

Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Богдан Ступка, Сергей Притула – такие версии звездные детективы шоу "Маска" на телеканале "Украина" высказывали относительно этого персонажа. Дракон несколько эфиров давал подсказки Оле Поляковой, NK, DZIDZIO, Олегу Виннику и Андрею Данилко.

За шаг до победы Дракону пришлось покинуть шоу и снять маску. Оказалось, что в этом удивительном костюме прятался Арсен Мирзоян.

Арсен Мирзоян Фото: телеканал "Украина"

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