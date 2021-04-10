На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову
Ним виявився відомий український актор!
Носоріг, з яким у Олі Полякової ледь не зав'язалися романтичні стосунки, нарешті розсекретив себе. В гранд-фіналі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", де Вєрка Сердючка презентувала нову пісню, цей персонаж зняв маску.
За крок до перемоги, через кілька зворушливих виступів і заспіваних хітів, ми дізналися, хто такий Носоріг. Ним виявився український актор Олексій Тритенко!
"Я не розчарувалася ні на одну секунду", – заявила Оля Полякова, коли Носоріг зняв маску.
Ще б пак, адже в одному з випусків саме він забрав співачку за лаштунки шоу "Маска", а перед цим практично зробив їй пропозицію руки і серця! Сама Полякова зізналася, що Носоріг їй снився.
До речі, DZIDZIO був єдиним зірковим детективом, який припускав, що в костюмі саме Олексій Тритенко.
Також дізнайтеся, хто ховався під маскою Дракона.
Всі подробиці гранд-фіналу шоу "Маска" читайте за посиланням.
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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