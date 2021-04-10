У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

Дізнайтеся, яку зірку першою розсекретили в грандфіналі "Маски"!

На початку грандфіналу першого сезону гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" з'явився невідомий раніше персонаж – Рак. Зірка, яка ховалася в цьому костюмі, заявила, що не потребує представлення, а її ім'я стоїть на рівні з Ларою Фабіан та Аллою Пугачовою.

Зазначимо, що ще під час підказки зірковий детектив Оля Полякова вгадала зірку. Але після виступу були й інші припущення: Діма Монатік, Ані Лорак, Віктор Павлік.

Володимир Остапчук та Рак Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко запитав у Рака, знімалися вони разом в новорічному мюзиклі, на що той відповів неоднозначно: "Може ні, а може так".

Коли Рак зняв маску, зіркові детективи і глядачі шоу були в шоці. Адже це була Ірина Білик!

Ірина Білик Фото: телеканал "Україна"

"Я завжди мріяла з красуні перетворитися на чудовисько", – зізналася артистка в ефірі гіпершоу "Маска".

Оля Полякова зазначила, що Білик була дуже непередбачуваною, адже їй вдалося змінити голос і змусити всіх думати, що в костюмі чоловік.

"У таке чудовисько залізла, Іра, яка любить весь час бути в локонах", – прокоментувала Полякова.

Нагадаємо, що раніше на шоу Маска розсекретили Носорога, який закохався у Олю Полякову.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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