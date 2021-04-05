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Нікому нічого не винна: Злата Огневич відреагувала на скандал навколо її декольте і гімну

Сьогодні, 13:33

Співачку розкритикували за вибір сукні для виконання національного гімну

На минулому тижні в Києві відбувся футбольний матч між збірними України та Казахстану. Національний гімн України перед грою виконала Злата Огневич, яка зізналася, чи є у неї бойфренд. У соцмережах співачку розкритикували за вибір вбрання.

На стрибун НСК "Олімпійського" Огневич з'явилася в довгій білій сукні з об'ємними рукавами і сміливим декольте. Багато хто визнав такий аутфіт недоречним.

, ZLATA OGNEVICH (@ zlata.ognevich)

"Співати гімн потрібно в скромній одязі", "Наряд як для корпоративу", "Все ок, але чому вона була така гола?", – обрушилися на Злату зі своїми коментарями користувачі мережі.

Хтось зовсім не скупився на висловлювання і заявив, що потрібно "завершувати з практикою жіночого виконання гімну".

Скріншот: instagram.com/uafukraine

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В Instagram-профілі співачки незабаром з'явилася відповідь на критику. Огневич пише, що вона нікому нічого не винна.

"Жінка – це не сексуальний об’єкт, а в першу чергу – особистість. В нашій країні жінкам постійно треба виборювати місце під сонцем, проявляти силу характера, при цьому бути люблячою мамою, коханою, а для когось музою. Я вважаю, ми нікому й нічого не винні..

, ZLATA OGNEVICH (@ zlata.ognevich)

Всі ці обмеження, настанови, які декларувалися роками – тільки заганяють в рамки і породжують ще більше комплексів серед жінок. Ми такі, які є. Коли щодня збираємось на роботу, виховуємо дітей або розвиваємо власний бізнес", – написала в пості Злата Огневич.

Шанувальники підтримали артистку, зазначивши, що вона дуже талановита і смілива. "Я згоден з вами", "Не звертайте уваги! Ви велика молодець", "Злата, сміливих не люблять, а особливо жінок", – пишуть в коментарях.

Раніше Злата Огневич жахнулася станом дитячих лікарень .

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