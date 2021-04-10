Вєрка Сердючка на шоу Маска презентувала нову пісню
Слухайте новий суперхіт першими
У фіналі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступила Вєрка Сердючка, яка презентувала свій новий трек.
Запальний хіт змусив зіркових детективів танцювати на столі, а ми готові посперечатися, що цього літа ви теж відриватиметеся під Disco Kicks.
Оля Полякова, NK | Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO за звичкою спробували відгадати, яка суперзірка замаскувалася в образі Вєрки Сердючки та її мами.
Читайте також:Така різна: усі образи NK на гіпершоу Маска
Визнаємо, це було не дуже складно. Адже всі давно знають, що Вєрка – це Андрій Данилко, а мама – Інна Білоконь.
До слова, раніше повідомлялося, що Вєрка Сердючка з мамою стали новими ведучими "Орла і решки".
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше