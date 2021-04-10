Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вєрка Сердючка на шоу Маска презентувала нову пісню

Сьогодні, 21:50

Слухайте новий суперхіт першими

У фіналі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступила Вєрка Сердючка, яка презентувала свій новий трек.

Запальний хіт змусив зіркових детективів танцювати на столі, а ми готові посперечатися, що цього літа ви теж відриватиметеся під Disco Kicks.

Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка
Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова, NK | Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO за звичкою спробували відгадати, яка суперзірка замаскувалася в образі Вєрки Сердючки та її мами.

Читайте також:
Така різна: усі образи NK на гіпершоу Маска

Визнаємо, це було не дуже складно. Адже всі давно знають, що Вєрка – це Андрій Данилко, а мама – Інна Білоконь.

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

До слова, раніше повідомлялося, що Вєрка Сердючка з мамою стали новими ведучими "Орла і решки".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Телеканал "Україна" розкриє всі секрети "Маски" в спецвипуску відразу після гранд-фіналу шоу Я вас дуже прошу: DZIDZIO став на коліна перед глядачами гіпершоу Маска Анастасію Приходько підозрюють у вагітності: коментар співачки
Вєрка Сердючка шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри

Популярні статті

Сьогодні, 15:29Зірково

Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

Сьогодні, 08:00Смачно

10 рецептів смачного сніданку з яєць

Сьогодні, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, підключай свою харизму!

Вчора, 23:46Зірково

Холостяк-11: хто несподівано залишив проєкт в шостому випуску

Вчора, 18:31Зірково

Олена Мозгова запропонувала alyona alyona прочитати Кримінальний кодекс України через голе фото з прапором

Вчора, 15:02Зірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Вчора, 05:50Психо

Гороскоп на сьогодні 9 квітня для всіх знаків зодіаку: Тельці! Це ваш день!

8 квітняЗірково

Їх забрав COVID-19: знаменитості, які вистояли перед вірусом

8 квітняЗдорово

Коли збирати березовий сік та скільки корисно пити

8 квітняЗірково

ЗМІ виклали фото нерухомості Меладзе і Брежнєвої. Ця парочка – справжні мультимільйонери

8 квітняЗірково

Учасниць голої фотосесії в Дубаї помістили до в'язниці – ЗМІ (оновлено)

8 квітняСмачно

10 овочевих запіканок, які стануть улюбленими назавжди

8 квітняСмачно

Готуємо пісні дріжджові млинці: покроковий рецепт

8 квітняФаново

Дівчина випила шампанського з апельсиновим соком і залишилась без передніх зубів (фото)

8 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 8 квітня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, будьте мудріші!

8 квітняEvents

8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Любимая сладость. Простой рецепт приготовления пахлавы
Любимая сладость. Простой рецепт приготовления пахлавы
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти