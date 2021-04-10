Вєрка Сердючка на шоу Маска презентувала нову пісню

Слухайте новий суперхіт першими

У фіналі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступила Вєрка Сердючка, яка презентувала свій новий трек.

Запальний хіт змусив зіркових детективів танцювати на столі, а ми готові посперечатися, що цього літа ви теж відриватиметеся під Disco Kicks.

Вєрка Сердючка Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова, NK | Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO за звичкою спробували відгадати, яка суперзірка замаскувалася в образі Вєрки Сердючки та її мами.

Визнаємо, це було не дуже складно. Адже всі давно знають, що Вєрка – це Андрій Данилко, а мама – Інна Білоконь.

До слова, раніше повідомлялося, що Вєрка Сердючка з мамою стали новими ведучими "Орла і решки".

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