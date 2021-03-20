Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

Сьогодні, 21:23

Андрій Данилко перший вгадав цю відому персону

У дев'ятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" з'явився новий персонаж, на якого ми довго чекали. Це вишуканий Ворон. Суперзірковий гість "Маски" виконав пісню групи НЕАНГЕЛИ "Юра", а Андрій Данилко був єдиним, хто вгадав зірку, сам того не знаючи.

Нагадаємо, що на тому тижні розсекретили відразу двох персонажів "Маски", серед яких вперше був Вовк.

"Я в шоці! Вперше за все проєкт не можу визначити стать учасника. Або це дівчинка, яка намагається зображати хлопчика, чи хлопчик, погано зображає дівчинку", – прокоментував Данилко.

Ворон
Ворон
Фото: телеканал "Україна"

Зіркові детективи шоу не змогли дійти спільної думки і попросили зняти маску із загадкового гостя. Тоді з'ясувалося, що заплутати детективів змогла популярна українська співачка Злата Огневич!

"Я зробила підказку про "Зозулю" і думала, що після цього ви відразу здогадаєтеся! А коли зняла маску – пошкодувала, що погодилася брати участь, тому що хочу опинитися під маскою у другому сезоні! Однак зізнаюся – в костюмі дуже жарко і складно, я навіть втратила рівновагу – не бачила нічого і думала, що впаду до глядачів", – поділилася Злата Огневич у шоу "Маска".

Злата Огневич на шоу "Маска"
Злата Огневич на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Але зіркові детективи відреагували на появу колеги доволі неоднозначно:

"Це дуже несподівано! Ми навіть не могли собі таке уявити! Твоє ім'я ми згадуємо мало не в кожній програмі, так як були абсолютно впевнені, що Сонце – це Злата Огневич! І хто там тепер?" – прокоментувала Оля Полякова.

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

А Андрій Данилко, який перед виступом Ворона припустив, що це Злата, зізнався – зірка вразила його перевтіленням і трохи допомогла: "Друзі, тепер ми знаємо одне: Сонце – це не Злата Огневич!"

Нагадаємо, що раніше у 8 випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Павло Костіцин зізнався, що в шоу "Маска" давалося йому найважче Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото Учасник шоу "Маска" вирішив стати співаком - його підтримав Пономарьов
шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Крупным планом: как выглядит жена Олега Винника без макияжа
Крупным планом: как выглядит жена Олега Винника без макияжа

Популярні статті

Сьогодні, 07:40Events

Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

Вчора, 18:39Смачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

Вчора, 18:15Фаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

Вчора, 17:08Психо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

Вчора, 16:22Смачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

Вчора, 16:18Зірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

Вчора, 15:47Events

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Вчора, 13:49Events

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Вчора, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Вчора, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

18 березняСмачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

18 березняСмачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

18 березняЗірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

18 березняЗірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

18 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти