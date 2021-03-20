На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

Андрій Данилко перший вгадав цю відому персону

У дев'ятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" з'явився новий персонаж, на якого ми довго чекали. Це вишуканий Ворон. Суперзірковий гість "Маски" виконав пісню групи НЕАНГЕЛИ "Юра", а Андрій Данилко був єдиним, хто вгадав зірку, сам того не знаючи.

Нагадаємо, що на тому тижні розсекретили відразу двох персонажів "Маски", серед яких вперше був Вовк.

"Я в шоці! Вперше за все проєкт не можу визначити стать учасника. Або це дівчинка, яка намагається зображати хлопчика, чи хлопчик, погано зображає дівчинку", – прокоментував Данилко.

Ворон Фото: телеканал "Україна"

Зіркові детективи шоу не змогли дійти спільної думки і попросили зняти маску із загадкового гостя. Тоді з'ясувалося, що заплутати детективів змогла популярна українська співачка Злата Огневич!

"Я зробила підказку про "Зозулю" і думала, що після цього ви відразу здогадаєтеся! А коли зняла маску – пошкодувала, що погодилася брати участь, тому що хочу опинитися під маскою у другому сезоні! Однак зізнаюся – в костюмі дуже жарко і складно, я навіть втратила рівновагу – не бачила нічого і думала, що впаду до глядачів", – поділилася Злата Огневич у шоу "Маска".

Злата Огневич на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Але зіркові детективи відреагували на появу колеги доволі неоднозначно:

"Це дуже несподівано! Ми навіть не могли собі таке уявити! Твоє ім'я ми згадуємо мало не в кожній програмі, так як були абсолютно впевнені, що Сонце – це Злата Огневич! І хто там тепер?" – прокоментувала Оля Полякова.

А Андрій Данилко, який перед виступом Ворона припустив, що це Злата, зізнався – зірка вразила його перевтіленням і трохи допомогла: "Друзі, тепер ми знаємо одне: Сонце – це не Злата Огневич!"

Нагадаємо, що раніше у 8 випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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