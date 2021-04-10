DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

Дізнайтеся ім'я бронзового призера гіпершоу

Тарас Тополя, Богдан Ступка, Сергій Притула – такі версії зіркові детективи шоу "Маска" на телеканалі "Україна" висловлювали щодо цього персонажа в грандіозному і довгоочікуваному фіналі проекту, а також у попередніх випусках.

Дракон кілька ефірів давав підказки Олі Поляковій, NK, DZIDZIO, Олегу Виннику і Андрію Данилку, але практично ніхто їх не розгадав. Крім DZIDZIO, який раніше припускав, що це може бути Арсен Мірзоян.

Дракон Фото: телеканал "Україна"

Цієї суботи, за крок до перемоги Дракону довелося покинути шоу і зняти маску. Виявилося, що в цьому дивовижному костюмі ховався Арсен Мірзоян.

Арсен Мірзоян Фото: телеканал "Україна"

У фіналі Дракон боровся за перше місце з Сонцем. Вони навіть заспівали дуетом! Але глядачі гіпершоу "Маска" віддали свої голоси Сонцю.

Раніше ми розповідали, яка зірка весь цей час була Сонцем на шоу "Маска".

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