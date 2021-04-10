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На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

Сегодня, 22:08

Им оказался известный украинский актер!

Носорог, с которым у Оли Поляковой едва не завязались романтические отношения, наконец-то рассекретил себя. В последнем выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", где Верка Сердючка презентовала новую песню, этот персонаж снял маску.

За шаг до победы, спустя несколько трогательных выступлений и спетых хитов, мы узнали, кто такой Носорог. Им оказался украинский актер Алексей Тритенко!

Алексей Тритенко
Алексей Тритенко
Фото: телеканал "Украина"

"Я не разочаровалась ни на одну секунду", – заявила Оля Полякова, когда Носорог снял маску.

Еще бы, ведь в одном из выпусков именно он унес певицу за кулисы шоу "Маска", а перед этим практически сделал ей предложение руки и сердца!

К слову, DZIDZIO был единственным звездным детективом, который предполагал, что в костюме именно Алексей.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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