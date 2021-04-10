Назван победитель шоу Маска

Узнайте, какая звезда была в костюме Солнца

В последнем выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" назвали победителя первого сезона. В финал вышли два участника – Дракон и Солнце, но заветное первое место досталось только одному.

Решили все зрители – только они принимали участие в голосовании, пока звездные детективы проекта волновались за своего фаворита.

Солнце и Дракон в финале "Маски" Фото: телеканал "Украина"

Так, главной звездой первого сезона гипершоу "Маска" стало Солнце, которым все это время была Злата Огневич!

Злата Огневич Фото: телеканал "Украина"

И это настоящий шок, ведь певица уже снимала маску – в одном из предыдущих эфиров она выступила на шоу в костюме Ворона.

"Ни секунды сомнений! Потому что так может петь только одна певица в нашей стране – это Злата Огневич!" – сказала Оля Полякова в финале "Маски".

Ранее мы писали, что Верка Сердючка на шоу "Маска" презентовала новую песню.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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