Назван победитель шоу Маска
Узнайте, какая звезда была в костюме Солнца
В последнем выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" назвали победителя первого сезона. В финал вышли два участника – Дракон и Солнце, но заветное первое место досталось только одному.
Решили все зрители – только они принимали участие в голосовании, пока звездные детективы проекта волновались за своего фаворита.
Так, главной звездой первого сезона гипершоу "Маска" стало Солнце, которым все это время была Злата Огневич!
И это настоящий шок, ведь певица уже снимала маску – в одном из предыдущих эфиров она выступила на шоу в костюме Ворона.
"Ни секунды сомнений! Потому что так может петь только одна певица в нашей стране – это Злата Огневич!" – сказала Оля Полякова в финале "Маски".
Ранее мы писали, что Верка Сердючка на шоу "Маска" презентовала новую песню.
Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"
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