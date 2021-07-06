Трюки на мотоциклі, змія та все менше одягу: як пройшло cyber show Тіни Кароль на Atlas Weekend

Шоу зірки тривало орієнтовно 55 хвилин. За цей час вона виконала пісні з альбому "Красиво" і давно нашумівші, як "Ноченька". Ведучі назвали її виступ повноцінним сольником

Анонсоване cyber show Тіни Кароль та його підготовка з екстрим-трюками на мотоциклі тримало інтригу до старту Atlas Weekend. Але єдиним двоколісним на фестивалі 5 липня не обійшлося, задіяли ще змію, як з відвертого тизеру для альбому "Красиво".

Перед виступом ведучі вечору оголосили, що cyber show має назву "Красиво" для підтримки однойменного альбому. І це найдовший виступ вечора. Додали, що його можна вважати повноцінним сольником, бо тривало орієнтовно 55 хвилин. І вражаючими для глядачів були чотири моменти з шоу.

Дебютний вихід був під пісню "Хороший парень" з альбому "Красиво". В перші секунди Тіна Кароль з’явилася на мотоциклі в чорному костюмі з українським стантрайдером Андрієм Головнею в незвичній позі: ноги закинула на нього, а сама сіла задом до керма. Проїхалася по сцені в іншій позі – стоячи, а взута була у підбори. Опісля водій робив екстремальні трюки на одному колесі, але без зірки.

Під час виконання пісні "Э́то любовь" Тіна Кароль перемістилася на конструкцію, яка піднялася на декілька метрів у висоту. Знизу якої палали вогні, а зірка танцювала в ефектних позах, а вау-картину доповнювали спецефекти на екрані ззаду.

Наступним здивував водоспад під час виконання пісні "Ноченька". На якому виднілися жіночі риси обличчя за допомогою спецефектів, які схожі до Тіни Кароль. В комплексі це виглядало, як рухома картина.

/ Фото: Сьогодні

І на завершення – вихід зі змією на сцену Atlas Weekend під пісню "Ніжно", яку вона тримала на плечах. Для шанувальників зірки – пітон знайомий, бо нещодавно вона публікувала з ним інтригуючий тизер в Instagram. Тіна Кароль для цього номеру змінила черговий лук, який був прозорий, тож виднілася білизна.

/ Фото: скриншот

Неочікуваним для глядачів було побачити Юлію Саніну, яка з'явилася на cyber show Тіни Кароль під час пісні "Вільна" в їх спільному виконанні.

Блискучі вбрання та інтерактиви на сцені доповнювали моушн-графіка та лазерне шоу, які робили номера цілісними. Ведучі наголосили, що під час пісень "Хороший парень" і "Найти своих" можна побачити додаткові ефекти, якщо завантажити спеціальний додаток з Apple Store та Google Play та направити його на сцену. Помітити їх без застосунку – неможливо.

Нещодавно ми розповіли, як потрапити безкоштовно в перші дні Atlas Weekend-2021.