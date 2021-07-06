Трюки на мотоциклі, змія та все менше одягу: як пройшло cyber show Тіни Кароль на Atlas Weekend

Анонсоване cyber show Тіни Кароль та його підготовка з екстрим-трюками на мотоциклі тримало інтригу до старту Atlas Weekend. Але єдиним двоколісним на фестивалі 5 липня не обійшлося, задіяли ще змію, як з відвертого тизеру для альбому "Красиво".
Перед виступом ведучі вечору оголосили, що cyber show має назву "Красиво" для підтримки однойменного альбому. І це найдовший виступ вечора. Додали, що його можна вважати повноцінним сольником, бо тривало орієнтовно 55 хвилин. І вражаючими для глядачів були чотири моменти з шоу.
Дебютний вихід був під пісню "Хороший парень" з альбому "Красиво". В перші секунди Тіна Кароль з’явилася на мотоциклі в чорному костюмі з українським стантрайдером Андрієм Головнею в незвичній позі: ноги закинула на нього, а сама сіла задом до керма. Проїхалася по сцені в іншій позі – стоячи, а взута була у підбори. Опісля водій робив екстремальні трюки на одному колесі, але без зірки.
Під час виконання пісні "Э́то любовь" Тіна Кароль перемістилася на конструкцію, яка піднялася на декілька метрів у висоту. Знизу якої палали вогні, а зірка танцювала в ефектних позах, а вау-картину доповнювали спецефекти на екрані ззаду.
Наступним здивував водоспад під час виконання пісні "Ноченька". На якому виднілися жіночі риси обличчя за допомогою спецефектів, які схожі до Тіни Кароль. В комплексі це виглядало, як рухома картина.
І на завершення – вихід зі змією на сцену Atlas Weekend під пісню "Ніжно", яку вона тримала на плечах. Для шанувальників зірки – пітон знайомий, бо нещодавно вона публікувала з ним інтригуючий тизер в Instagram. Тіна Кароль для цього номеру змінила черговий лук, який був прозорий, тож виднілася білизна.
Неочікуваним для глядачів було побачити Юлію Саніну, яка з'явилася на cyber show Тіни Кароль під час пісні "Вільна" в їх спільному виконанні.
Блискучі вбрання та інтерактиви на сцені доповнювали моушн-графіка та лазерне шоу, які робили номера цілісними. Ведучі наголосили, що під час пісень "Хороший парень" і "Найти своих" можна побачити додаткові ефекти, якщо завантажити спеціальний додаток з Apple Store та Google Play та направити його на сцену. Помітити їх без застосунку – неможливо.
Нещодавно ми розповіли, як потрапити безкоштовно в перші дні Atlas Weekend-2021.