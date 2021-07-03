Must visit: 6 легендарних фестивалів, які відбудуться цим літом

Один із них з власним "містом" та паспортами для учасників, атмосфера другого перенесе думками в Африку, а на іншому гості заходу не вживають алкоголь і гордяться цим

Які фестивалі відвідати літом в Україні

В теплий сезон, окрім пляжів та автоподорожей по Україні фестивалі також залишаються у ТОПі списку планів на літо! Погоджуєтеся? Ми розповімо про музичні заходи, які рекомендуємо відвідати. Звісно, якщо від однієї думки про незвичну атмосферу та прослуховування улюблених музикантів наживо у вас мурахи по тілу!

Atlas Weekend у Києві

Фестиваль, який ви не можете пропустити – Atlas Weekend. Він пройде у форматі Friend Editions! А легендарним дійство стало через свої лайнапи із закордонними зірками. Але через пандемію на цьогорічному заході будуть виступати артисти української та СНД сцени. Одні з яких – Вєрка Сердючка, гурт Go_A, Валерій Меладзе та інші. На гостей фестивалю чекають також DJ-сети.

/ Фото: Atlas Weekend

Коли: з 5 по 11 липня.

Ціна квитка: 5 та 6 липня - безкоштовний вхід за попередньою реєстрацією. З 7 липня по 11 – від 1100 гривень.

Де: Київ, на ВДНГ – неподалік метро "Виставковий центр" та "Іподром".

White Nights Festival. Africa у Києві

Не проґавте й фестиваль "Білі ночі", який відбудуться вдруге цього літа. На гостей чекає 6 сцен, з яких буде лунати понад 22-х напрямів електронної музики і виступлять 110 артистів. Доповнять атмосферу 100 тонн тематичних декорацій з елементами африканської культури. До слова, Африка – це ключова "тема" фесту, на початку червня акцент був на Тулумі.

Фестиваль "Білі ночі" у Києві / Фото: whitenights.com.ua

Коли: 13-15 серпня.

Ціна квитка: від 799-2300 гривень.

Де: у Києві на Платформі "Арт-завод" на вул. Біломорській, 1.

Brave! Factory у Києві

І на фестиваль вільної музики та мистецтва завітайте. На Brave! Factory збереться творче комюніті, яке любить електронні DJ-сети. Місце проведення цьогорічного фестивалю поки невідоме, але останній захід у 2019 проходив на заводі "Метробуд" у Києві.

Фестиваль Brave! Factory / Фото: Facebook: Brave! Factory

Коли: 21-22 серпня.

Ціна квитка: 1800 гривень.

"Файне місто" у Тернополі

Як щодо фестивалю, який з 2013 дає можливість українцям та гостям країни потрапити в паралельну реальність? Саме так організатори позиціонують "Файне місто".

"Це не просто музичний фестиваль, це містом в паралельній реальності, в яке раз на рік можна ввійти крізь магічний портал", – пишуть організатори.

Фестиваль "Файне місто" в Тернополі / Фото: Instagram: fainemistofest

Учасники при вході у "місто" отримують паспорт "файної людини", де є мікрорайони зі своїми сценами, органи місцевого самоврядування, архітектура, релігія та закони. А всю атмосферу доповнює музика. До слова, одні з учасників – гурт "ТНМК", "Друга ріка" та "Один в каное". Чому б вам не завітати в місто, яки існує щорічно лише декілька днів, а потім зникає?

Коли: 28 липня – 2 серпня.

Ціна квитка: 1400 гривень.

Де: м. Тернопіль на Тернопільському іподромі.

Zaxidfest у Львівській області

Рок-фестиваль Zaxidfest також під прицілом у меломанів! Його залишили на десерт і запланували на кінець літа. Серед хедлайнерів THE HARDKISS, "Океан Ельзи", "Даха Браха", "Один в каное", Ляпис-98 та інші виконавці. Окрім музики наживо учасники можуть переночувати у наметовому містечку та насолодитися природою. Бо фестиваль пройде на території відпочинкового комплексу під Львовом.

Фестиваль Zaxidfest / Фото: Instagram: zaxidfest_official

Коли: з 27 по 29 серпня

Ціна квитка: від 600 гривень.

Де: в селі Родатичі Львівської області.

"Бандерштат" у Луцьку

Пропонуємо на фестиваль українського духу завітати – "Бандерштат" ! Квитки на нього бюджетніші, але дійство не менш драйвове та атмосферне. Це сімейний захід, а ще тут пропагують здоровий спосіб життя, тож гості не вживають спиртне. Так, таке буває! А ідея фестивалю – це творити українську історію, але не забувати про написану.

Фестиваль "Бандерштат" / Фото: bandershtat.org.ua

Коли: 6-8 серпня

Ціна квитка: від 300 гривень.

Де: в селі Рованці Луцького району.

Дивіться також сюжет про невдалий відпочинок зірок.

Нещодавно ми розповіли, яка вечірка підходить вам за знаком зодіаку.