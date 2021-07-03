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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Must visit: 6 легендарних фестивалів, які відбудуться цим літом

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
3 липня, 12:37
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Один із них з власним "містом" та паспортами для учасників, атмосфера другого перенесе думками в Африку, а на іншому гості заходу не вживають алкоголь і гордяться цим
Які фестивалі відвідати літом в Україні
Які фестивалі відвідати літом в Україні

В теплий сезон, окрім пляжів та автоподорожей по Україні фестивалі також залишаються у ТОПі списку планів на літо! Погоджуєтеся? Ми розповімо про музичні заходи, які рекомендуємо відвідати. Звісно, якщо від однієї думки про незвичну атмосферу та прослуховування улюблених музикантів наживо у вас мурахи по тілу!

Atlas Weekend у Києві

Фестиваль, який ви не можете пропустити – Atlas Weekend. Він пройде у форматі Friend Editions! А легендарним дійство стало через свої лайнапи із закордонними зірками. Але через пандемію на цьогорічному заході будуть виступати артисти української та СНД сцени. Одні з яких – Вєрка Сердючка, гурт Go_A, Валерій Меладзе та інші. На гостей фестивалю чекають також DJ-сети.

/ Фото: Atlas Weekend

Коли: з 5 по 11 липня.

Ціна квитка: 5 та 6 липня - безкоштовний вхід за попередньою реєстрацією. З 7 липня по 11 – від 1100 гривень.

Де: Київ, на ВДНГ – неподалік метро "Виставковий центр" та "Іподром".

White Nights Festival. Africa у Києві

Не проґавте й фестиваль "Білі ночі", який відбудуться вдруге цього літа. На гостей чекає 6 сцен, з яких буде лунати понад 22-х напрямів електронної музики і виступлять 110 артистів. Доповнять атмосферу 100 тонн тематичних декорацій з елементами африканської культури. До слова, Африка – це ключова "тема" фесту, на початку червня акцент був на Тулумі.

Фестиваль "Білі ночі" у Києві
Фестиваль "Білі ночі" у Києві / Фото: whitenights.com.ua

Коли: 13-15 серпня.

Ціна квитка: від 799-2300 гривень.

Де: у Києві на Платформі "Арт-завод" на вул. Біломорській, 1.

Brave! Factory у Києві

І на фестиваль вільної музики та мистецтва завітайте. На Brave! Factory збереться творче комюніті, яке любить електронні DJ-сети. Місце проведення цьогорічного фестивалю поки невідоме, але останній захід у 2019 проходив на заводі "Метробуд" у Києві.

Фестиваль Brave! Factory
Фестиваль Brave! Factory / Фото: Facebook: Brave! Factory

Коли: 21-22 серпня.

Ціна квитка: 1800 гривень.

"Файне місто" у Тернополі

Як щодо фестивалю, який з 2013 дає можливість українцям та гостям країни потрапити в паралельну реальність? Саме так організатори позиціонують "Файне місто".

"Це не просто музичний фестиваль, це містом в паралельній реальності, в яке раз на рік можна ввійти крізь магічний портал", – пишуть організатори.

Фестиваль
Фестиваль "Файне місто" в Тернополі / Фото: Instagram: fainemistofest

Учасники при вході у "місто" отримують паспорт "файної людини", де є мікрорайони зі своїми сценами, органи місцевого самоврядування, архітектура, релігія та закони. А всю атмосферу доповнює музика. До слова, одні з учасників – гурт "ТНМК", "Друга ріка" та "Один в каное". Чому б вам не завітати в місто, яки існує щорічно лише декілька днів, а потім зникає?

Коли: 28 липня – 2 серпня.

Ціна квитка: 1400 гривень.

Де: м. Тернопіль на Тернопільському іподромі.

Zaxidfest у Львівській області

Рок-фестиваль Zaxidfest також під прицілом у меломанів! Його залишили на десерт і запланували на кінець літа. Серед хедлайнерів THE HARDKISS, "Океан Ельзи", "Даха Браха", "Один в каное", Ляпис-98 та інші виконавці. Окрім музики наживо учасники можуть переночувати у наметовому містечку та насолодитися природою. Бо фестиваль пройде на території відпочинкового комплексу під Львовом.

Фестиваль Zaxidfest
Фестиваль Zaxidfest / Фото: Instagram: zaxidfest_official

Коли: з 27 по 29 серпня

Ціна квитка: від 600 гривень.

Де: в селі Родатичі Львівської області.

"Бандерштат" у Луцьку

Пропонуємо на фестиваль українського духу завітати – "Бандерштат" ! Квитки на нього бюджетніші, але дійство не менш драйвове та атмосферне. Це сімейний захід, а ще тут пропагують здоровий спосіб життя, тож гості не вживають спиртне. Так, таке буває! А ідея фестивалю – це творити українську історію, але не забувати про написану.

Фестиваль "Бандерштат"
Фестиваль "Бандерштат" / Фото: bandershtat.org.ua

Коли: 6-8 серпня

Ціна квитка: від 300 гривень.

Де: в селі Рованці Луцького району.

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Нещодавно ми розповіли, яка вечірка підходить вам за знаком зодіаку.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

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