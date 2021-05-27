Тіна Кароль вперше виступить на Atlas Weekend-2021. В Мережі не оцінили хедлайнерку

Співачка здивує ексклюзивним cyber show із барабанщиком Джастіна Бібера

Організатори Atlas Weekend повідомили про чергового хедлайнера – ним стала Тіна Кароль. Співачка готує ексклюзивний виступ спеціально для фестивалю. Про це пишуть на офіційній сторінці заходу у Facebook.

Фото: скриншот

Виступ Тіни Кароль у 2021 році буде дебютним в історії проведення Atlas Weekend, як і гурту "Океан Ельзи". На фестиваль формату Friends Edition співачка готує ексклюзивне cyber show спеціально для учасників заходу.

"Цього року Тіна влаштує на фестивалі справжній дводенний скандал", – пишуть організатори. "Скандалити" буде не сама. На одній сцені з поп-дівою виступить барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor.

Співатиме Тіна Кароль в перші два дні фестивалю (5 та 6 липня), які є безкоштовними для відвідувачів. Зауважте, що їх лайнап однаковий, який є нововведенням. Його запровадили, щоб мінімізувати кількість учасників у безкоштовні дні. І потрапити можна лише за реєстрацією, яку згодом відкриють.

Новина про чергову зірку української сцени на Atlas Weekend-2021 викликала різні реакції в Мережі. Звісно, без негативу не обійшлося.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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