Тіна Кароль вперше виступить на Atlas Weekend-2021. В Мережі не оцінили хедлайнерку
Співачка здивує ексклюзивним cyber show із барабанщиком Джастіна Бібера
Організатори Atlas Weekend повідомили про чергового хедлайнера – ним стала Тіна Кароль. Співачка готує ексклюзивний виступ спеціально для фестивалю. Про це пишуть на офіційній сторінці заходу у Facebook.
Виступ Тіни Кароль у 2021 році буде дебютним в історії проведення Atlas Weekend, як і гурту "Океан Ельзи". На фестиваль формату Friends Edition співачка готує ексклюзивне cyber show спеціально для учасників заходу.
"Цього року Тіна влаштує на фестивалі справжній дводенний скандал", – пишуть організатори. "Скандалити" буде не сама. На одній сцені з поп-дівою виступить барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor.
Співатиме Тіна Кароль в перші два дні фестивалю (5 та 6 липня), які є безкоштовними для відвідувачів. Зауважте, що їх лайнап однаковий, який є нововведенням. Його запровадили, щоб мінімізувати кількість учасників у безкоштовні дні. І потрапити можна лише за реєстрацією, яку згодом відкриють.
Новина про чергову зірку української сцени на Atlas Weekend-2021 викликала різні реакції в Мережі. Звісно, без негативу не обійшлося.
Нещодавно ми розповіли про нового учасника Atlas Weekend – Валерія Меладзе.
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