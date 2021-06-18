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Тіна Кароль шокувала небезпечним трюком, вставши на сидіння мотоцикла (відео)

Сьогодні, 16:43

Наступного місяця відбудеться довгоочікуваний масштабний фестиваль Atlas Weekend, на якому виступлять українські та зарубіжні артисти. Серед заявлених зірок і Тіна Кароль

Тіна Кароль на мотоциклі
Тіна Кароль на мотоциклі
Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Тіна Кароль, яка підкреслила талію стильним поло від Louis Vuitton за 39 тис. гривень під час візиту на радіо в Казахстані, готує для гостей Atlas Weekend щось особливе. Шоу-номер артистки включатиме ефектні трюки й постановки. В одній з них Тіна стане на сидіння мотоцикла і прокотиться по сцені. А якщо і вам теж не сидиться на місці та хочеться яскравих емоцій – вирушайте в подорож по нашому туристичному автогайду з електрокаром Jaguar.

У ролику, який з'явився на YouTube-каналі Тіни Кароль, співачка розкрила залаштунки підготовки до фестивалю. Вже перші кадри відео вражають: артистка підвелася на задньому сидінні мотоцикла, який вів відомий український стантрайдер Андрій Головня. Попри великий досвід стантрайдера, на сцені чоловік подібних трюків ще не робив, тому виступ Тіни стане дебютом.

Тіна Кароль стала на сидінні мотоцикла
Тіна Кароль стала на сидінні мотоцикла
Фото: Скріншот з YouTube

Але на цьому небезпечні елементи виступу не закінчуються. Співачка буде підійматися на платформі зі сцени, виконає хореографію з роликами та покаже номер з бурливим водоспадом.

Скріншот YouTube

Побачивши технологію, Тіна Кароль була в захваті. Однак номер з такими спецефектами дуже непростий, адже водоспад дуже сильний.

Дивіться в ролику, як Тіна Кароль репетирує виступ для Atlas Weekend:

Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend у 2021 році буде дебютним. Уже відомо, що з нею на сцені виступатиме барабанщик популярного американського співака Джастіна Бібера. Тіна співатиме в перші дні музичного фестивалю – 5 і 6 липня.

Сам фестиваль триватиме до 11 липня. Більшість заявлених артистів заходи – українські. Однак у лайн-ап також потрапили і зарубіжні зірки, деякі з яких не всім сподобалися. Наприклад, шанувальників фестивалю вже здивувала новина, що на сцену вийде Валерій Меладзе.

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