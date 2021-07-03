Тіна Кароль з новим альбомом очолила чарт ITunes в Росії

Новий альбом Тіни Кароль "Красиво" очолив чарт ITunes в Росії, а її нещодавній кліп потрапив до рейтингу найпопулярніших на російському "МУЗ-ТВ".
Судячи з усього, музику української співачки люблять в Росії. Хоча сама Кароль в недавньому інтерв'ю натякала, що не має наміру гастролювати в сусідній країні.
В Instagram-акаунті MTV Росія пишуть, що кліп Тіни на пісню "Красиво" – один з фаворитів за останній час.
А в фан-акаунті Тіни Кароль повідомляється, що її останній альбом встиг зайняти першу сходинку в ITunes Росія.
У коментарях до цих постів шанувальники Тіни Кароль дуже радіють її успіхам, і пишуть:
- "Росія любить Тіну"
- "Гарні ж новини"
- "Кароль крута!"
- "Вона королева музики"
Кароль пов'язує виступи в РФ із самоідентифікацією. За словами співачки, їй, як українській артистці, не потрібні "посередники", натякнула вона на російську сцену.
"Я співачка з України, приїхала до Казахстану. Ми не їздимо до Росії, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте на нас, і ми чекаємо на вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. Такий промотур пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо на них в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати одне з одним", – сказала Тіна Кароль в інтерв'ю для MUZZONE TV. в Казахстані.
Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль пішла з власного концерту через мокру сцену.