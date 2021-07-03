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Тіна Кароль з новим альбомом очолила чарт ITunes в Росії

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
3 липня, 12:45
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Альбом Тіни Кароль "Красиво" очолив чарт ITunes Росія, а кліп на однойменну пісню опинився у топах по переглядам на "МУЗ-ТВ"
Тіна Кароль в кліпі "Красиво"
Тіна Кароль в кліпі "Красиво" / Фото: YouTube

Новий альбом Тіни Кароль "Красиво" очолив чарт ITunes в Росії, а її нещодавній кліп потрапив до рейтингу найпопулярніших на російському "МУЗ-ТВ".

Судячи з усього, музику української співачки люблять в Росії. Хоча сама Кароль в недавньому інтерв'ю натякала, що не має наміру гастролювати в сусідній країні.

В Instagram-акаунті MTV Росія пишуть, що кліп Тіни на пісню "Красиво" – один з фаворитів за останній час.

А в фан-акаунті Тіни Кароль повідомляється, що її останній альбом встиг зайняти першу сходинку в ITunes Росія.

У коментарях до цих постів шанувальники Тіни Кароль дуже радіють її успіхам, і пишуть:

  • "Росія любить Тіну"
  • "Гарні ж новини"
  • "Кароль крута!"
  • "Вона королева музики"
Скріншот: instagram.com/mtvrussia
Скріншот: instagram.com/_fantina

Кароль пов'язує виступи в РФ із самоідентифікацією. За словами співачки, їй, як українській артистці, не потрібні "посередники", натякнула вона на російську сцену.

"Я співачка з України, приїхала до Казахстану. Ми не їздимо до Росії, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте на нас, і ми чекаємо на вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. Такий промотур пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо на них в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати одне з одним", – сказала Тіна Кароль в інтерв'ю для MUZZONE TV. в Казахстані.

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль пішла з власного концерту через мокру сцену.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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