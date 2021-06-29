Atlas Weekend-2021: як потрапити безкоштовно в перші дні і хто буде виступати

Для учасників 5 та 6 липня вхід безоплатний, але пропустять не всіх! Попри бонус, сцену будуть "розривати" легендарні виконавці ефектними виступами

Як пройдуть безкоштовні дні Atlas Weekend та як на них потрапити / Фото: Atlas Weekend

За лічені дні відбудеться Atlas Weekend-2021, який пройде у форматі Friends Edition. Старт фестивалю 5 липня, а останній день припадає на 11 липня. Цьогорічним бонусом для учасників став додатковий безкоштовний день заходу. Тепер на шанувальників чекає не єдиний free день, а цілих два – 5 та 6 липня. Хоча, відвідувати обидві зазначені дати немає сенсу, бо лайнап ідентичний. І нововведення запровадили, щоб оминути натовп людей на концерті та дотримуватися карантинних вимог! Як потрапити в один із днів та хто з зірок здивує виступами – дізнайтеся в матеріалі. А щоб літо пройшло незабутньо, скористайтеся календарем лайфхаків від Life Сьогодні.

Як потрапити безкоштовно на дебютні дні Atlas Weekend-2021?

Легко – є лише одна вимога, яку учасник може виконати менше, ніж за одну хвилину! Обов’язковою для охочих відвідати фестиваль (5 чи 6 липня) є реєстрація на офіційному сайті. На територію заходу будуть пропускати лише за наявності квитка, який учасник отримає після реєстрації. Якщо її не пройдете, то вас не пропустять на захід!

"Ми робимо це, аби витримати карантинні вимоги за кількістю відвідувачів та уникнути великого натовпу", – пишуть організатори на офіційному сайті.

Реєстрацію знайдете на сайті фестивалю в розділ "Реєстрація на 5 та 6 липня". Натиснувши на нього, прогорніть в кінець сторінки та зареєструйтеся на один із днів, ввівши власні дані.

Як отримати безкоштовний квиток на Atlas Weekend-2021 / Фото: скриншот

Зверніть увагу: в одному замовленні та на одну контактну особу може бути не більше двох квитків. Після введення даних ви отримаєте лист із квитком на пошту протягом однієї хвилини. Потрапити на фестиваль у перші дні ви зможете, після пред'явлення квитка на вході. Вхід на територію фестивалю в перші дні одноразовий.

Як отримати безкоштовний квиток на Atlas Weekend-2021 / Фото: скриншот

Якщо виникнуть проблеми з реєстрацією або додаткові запитання – звертайтеся на пошту організаторів support@ticketsbox.com.

Як отримати квитки – знаєте! А хто ж буде виступати, на яких сценах і коли?

Розповідаємо! Скріньте, щоб не загубити та не пропустити виступ свого фаворита.

5 липня

Сцена Main Stage

Головну сцену Atlas Weekend будуть "розривати" виступами Тіна Кароль, MOZGI, NK, DOROFEEVA, гурт "Воплі Відоплясова", Melovin, Lida Lee, Оля Цибульська, Nikita Lomakin, Віталій Козловський, Zlata Ognevich, Dantes, Tarabarova, Alekseev, Alyosha, Михайло Поплавський, Мята, Солоха, Анна Трінчер, Сергій Мироненко, Marietta, Gena Viter, Міла Нітіч, TamerlanAlena, Karta Svitu, Dea та Dside Band.

Час виступів виконавців зазначено на скрінах із офіційного сайту Atlas Weekend.

Графік виступів на сцені Main Stage / Фото: скриншот

Графік виступів на сцені Main Stage / Фото: скриншот

Графік виступів на сцені Main Stage / Фото: скриншот

West Stage

На цій сцені виступить Сергій Бабкін, гурти "СКАЙ", "Скрябін & Юркеш", Teleport та співачка Ingret.

Графік виступів на сцені West Stage / Фото: скриншот

East Stage

На цьому майданчику здивують виступами гурти "Друга ріка", Kozak System, Kosmopolіs, VS та "Лесик і Карпо".

Графік виступів на сцені East Stage / Фото: скриншот

North Stage

Біля сцени North Stage зберуться шанувальники Probass, Stage Rockers, Heyem & Groozin та Tim Bozhkov, які й будуть виступати 5 липня.

Графік виступів на сцені North Stage / Фото: скриншот

Garden Stage

З цієї сцени будуть лунати музичні сети 2K DJ, який буде виступати від 22:00 до 23:00.

Графік виступів на сцені Garden Stage / Фото: скриншот

Electronic Stage

І на останній сцені Electronic Stage очікуйте Constantine, гурт "Тонка", ЮЮ, Мамаіз та Ocran.

Графік виступів на сцені Electronic Stage / Фото: скриншот

6 липня на сценах Atlas Weekend будуть лунати голоси перелічених вище учасників, які виступлять 5 липня.

Що варто врахувати?

Не затягуйте з реєстрацією квитків, якщо хочете потрапити в один із безкоштовних днів! ВДНГ цьогоріч не виконає функцією безрозмірного майданчика з безліччю людей, бо карантин автоматично запровадив правила. Реєструйтеся вже сьогодні, щоб забронювати своє місце просто неба.

Не забувайте, що коронавірус не зник – дотримуйтеся епідеміологічних норм. Так, навіть у момент, коли будете підспівувати одну з пісень Тіни Кароль чи Михайла Поплавського пам’ятайте про дистанцію.

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