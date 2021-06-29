Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Atlas Weekend-2021: як потрапити безкоштовно в перші дні і хто буде виступати

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
29 червня, 20:17
Копіювати лінк
Для учасників 5 та 6 липня вхід безоплатний, але пропустять не всіх! Попри бонус, сцену будуть "розривати" легендарні виконавці ефектними виступами
Як пройдуть безкоштовні дні Atlas Weekend та як на них потрапити
Як пройдуть безкоштовні дні Atlas Weekend та як на них потрапити / Фото: Atlas Weekend

За лічені дні відбудеться Atlas Weekend-2021, який пройде у форматі Friends Edition. Старт фестивалю 5 липня, а останній день припадає на 11 липня. Цьогорічним бонусом для учасників став додатковий безкоштовний день заходу. Тепер на шанувальників чекає не єдиний free день, а цілих два – 5 та 6 липня. Хоча, відвідувати обидві зазначені дати немає сенсу, бо лайнап ідентичний. І нововведення запровадили, щоб оминути натовп людей на концерті та дотримуватися карантинних вимог! Як потрапити в один із днів та хто з зірок здивує виступами – дізнайтеся в матеріалі. А щоб літо пройшло незабутньо, скористайтеся календарем лайфхаків від Life Сьогодні.

Як потрапити безкоштовно на дебютні дні Atlas Weekend-2021?

Легко – є лише одна вимога, яку учасник може виконати менше, ніж за одну хвилину! Обов’язковою для охочих відвідати фестиваль (5 чи 6 липня) є реєстрація на офіційному сайті. На територію заходу будуть пропускати лише за наявності квитка, який учасник отримає після реєстрації. Якщо її не пройдете, то вас не пропустять на захід!

"Ми робимо це, аби витримати карантинні вимоги за кількістю відвідувачів та уникнути великого натовпу", – пишуть організатори на офіційному сайті.

Реєстрацію знайдете на сайті фестивалю в розділ "Реєстрація на 5 та 6 липня". Натиснувши на нього, прогорніть в кінець сторінки та зареєструйтеся на один із днів, ввівши власні дані.

Як отримати безкоштовний квиток на Atlas Weekend-2021
Як отримати безкоштовний квиток на Atlas Weekend-2021 / Фото: скриншот

Зверніть увагу: в одному замовленні та на одну контактну особу може бути не більше двох квитків. Після введення даних ви отримаєте лист із квитком на пошту протягом однієї хвилини. Потрапити на фестиваль у перші дні ви зможете, після пред'явлення квитка на вході. Вхід на територію фестивалю в перші дні одноразовий.

Як отримати безкоштовний квиток на Atlas Weekend-2021
Як отримати безкоштовний квиток на Atlas Weekend-2021 / Фото: скриншот

Якщо виникнуть проблеми з реєстрацією або додаткові запитання – звертайтеся на пошту організаторів support@ticketsbox.com.

Як отримати квитки – знаєте! А хто ж буде виступати, на яких сценах і коли?

Розповідаємо! Скріньте, щоб не загубити та не пропустити виступ свого фаворита.

5 липня

Сцена Main Stage

Головну сцену Atlas Weekend будуть "розривати" виступами Тіна Кароль, MOZGI, NK, DOROFEEVA, гурт "Воплі Відоплясова", Melovin, Lida Lee, Оля Цибульська, Nikita Lomakin, Віталій Козловський, Zlata Ognevich, Dantes, Tarabarova, Alekseev, Alyosha, Михайло Поплавський, Мята, Солоха, Анна Трінчер, Сергій Мироненко, Marietta, Gena Viter, Міла Нітіч, TamerlanAlena, Karta Svitu, Dea та Dside Band.

Час виступів виконавців зазначено на скрінах із офіційного сайту Atlas Weekend.

Графік виступів на сцені Main Stage
Графік виступів на сцені Main Stage / Фото: скриншот

Графік виступів на сцені Main Stage
Графік виступів на сцені Main Stage / Фото: скриншот

Графік виступів на сцені Main Stage
Графік виступів на сцені Main Stage / Фото: скриншот

West Stage

На цій сцені виступить Сергій Бабкін, гурти "СКАЙ", "Скрябін & Юркеш", Teleport та співачка Ingret.

Графік виступів на сцені West Stage
Графік виступів на сцені West Stage / Фото: скриншот

East Stage

На цьому майданчику здивують виступами гурти "Друга ріка", Kozak System, Kosmopolіs, VS та "Лесик і Карпо".

Графік виступів на сцені East Stage
Графік виступів на сцені East Stage / Фото: скриншот

North Stage

Біля сцени North Stage зберуться шанувальники Probass, Stage Rockers, Heyem & Groozin та Tim Bozhkov, які й будуть виступати 5 липня.

Графік виступів на сцені North Stage
Графік виступів на сцені North Stage / Фото: скриншот

Garden Stage

З цієї сцени будуть лунати музичні сети 2K DJ, який буде виступати від 22:00 до 23:00.

Графік виступів на сцені Garden Stage
Графік виступів на сцені Garden Stage / Фото: скриншот

Electronic Stage

І на останній сцені Electronic Stage очікуйте Constantine, гурт "Тонка", ЮЮ, Мамаіз та Ocran.

Графік виступів на сцені Electronic Stage
Графік виступів на сцені Electronic Stage / Фото: скриншот

6 липня на сценах Atlas Weekend будуть лунати голоси перелічених вище учасників, які виступлять 5 липня.

Що варто врахувати?

  • Не затягуйте з реєстрацією квитків, якщо хочете потрапити в один із безкоштовних днів! ВДНГ цьогоріч не виконає функцією безрозмірного майданчика з безліччю людей, бо карантин автоматично запровадив правила. Реєструйтеся вже сьогодні, щоб забронювати своє місце просто неба.
  • Не забувайте, що коронавірус не зник – дотримуйтеся епідеміологічних норм. Так, навіть у момент, коли будете підспівувати одну з пісень Тіни Кароль чи Михайла Поплавського пам’ятайте про дистанцію.

Нещодавно ми розповіли, яка вечірка ідеально підійде вашому знаку зодіаку.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
07
дній
02
годин
02
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти