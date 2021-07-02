На Atlas Weekend вперше будуть вакцинувати проти COVID-19

Якою вакциною – поки невідомо, але охочі можуть отримати дозу від коронавірусу протягом усього фестивалю з 10:00 до 16:00

/ Фото: Atlas Weekend

Організатори Atlas Weekend-2021 на сторінці у Facebook повідомили про вакцинацію для охочих, яка пройде на території ВДНГ.

Щоб допустили до вакцинації, потрібна попередня онлайн-реєстрація через сервіс HELSI та паспорт (або його електронна версія у додатку "Дія"). Послуга буде безоплатною для охочих.

Вакцинувати будуть у дні фестивалю: з 5 по 11 липня у 9 павільйоні на ВДНГ. Таймінг – з 10:00 до 16:00.

Мережа відреагувала на новину без негативу, більшість користувачів просить конкретизувати, яку саме вакцину обрали організатори. Помітно, що анонс зацікавив майбутніх гостей заходу на вакцинацію.

Нещодавно ми розповіли, як потрапити безкоштовно в перші дні проведення Atlas Weekend та які зіркові виступи на фестивалі не варто пропускати. А також, яка вечірка підходить вашому знаку зодіака.