5 зірок, які будуть "розривати" сцену Atlas Weekend-2021

Розповіли про зірок, виступи яких ви маєте побачити, щоб відчути атмосферу фестивалю сповна. Одна з них – Тіна Кароль з екстрим-номером, який ввійде в історію її кар'єри та заходу

Виконавці, яких варто почути на Atlas Weekend-2021

5 липня стартує довгоочікуваний Atlas Weekend, який буде тривати до 11 липня. Десятки артистів вже готують виступи, щоб здивувати гостей заходу. Редакція Life Сьогодні обрала 5-ку фаворитів, яких варто побачити на власні очі. А щоб літо пройшло незабутнім – читайте наш календар лайфхаків!

Тіна Кароль

Музичний вихід, який ви маєте побачити, якщо любите ексклюзив – Тіни Кароль. Організатори писали, що вона "цього року влаштує дводенний скандал". А зірка водночас шокувала Мережу анонсованою підготовкою до заходу – здивує екстримальним cyber show.

Каблуки замінить на ролики, а в додаток ще й трюки на мотоциклі. Уявляєте? Такий досвід – це дебют для співачки. "Розривати" сцену буде не сама, а з барабанщиком Джастіна Бібера. Прогнозуємо, що виступ ввійде в історію Atlas Weekend та викличе шквал емоцій.

Тіна Кароль репетирує в готелі своє шоу для Atlas Weekend / Фото: Скріншот з YouTube

Коли виступить: 5 та 6 липня о 22:15 на сцені Main Stage.

Скільки коштує квиток: вхід безкоштовний, але потрібна попередня реєстрація.

Валерій Меладзе

Виступ Валерія Меладзе варто побачити тим, хто любить пісні "Красиво", "Текила любовь" та інші хіти зірки. Російський виконавець викликав найбільше реакцій під анонсом на офіційних сторінках фестивалю. Концепцію виступу на Atlas Weekend не розсекретив, але численних шанувальників біля майданчика варто очікувати.

Російський виконавець Валерій Меладзе / Фото: Facebook: Nargiz Samedova

Коли виступить: 8 липня на сцені Main Stage о 19:45.

Скільки коштує квиток: 1100 гривень.

Вєрка Сердючка

Головною зіркою у всіх сенсах слова на заході буде Вєрка Сердючка зі своїм бендом! Запальними хітами з ностальгією здивує після виступу Валерія Меладзе на аналогічній сцені. Якщо пісні "Всё будет хорошо", "Гоп-Гоп" та "Горілка" мотивують вас танцювати, піднімають настрій та приносять відчуття приємної ностальгії, то ви знаєте, де провести вечір 8 липня. Організатори назвали виступ зірки – "феєричне повернення легенди, з якої починався Atlas Weekend у 2017"! А в 2021 році обіцяють ще феєричніше шоу. Цікаво, хто більше здивує: Вєрка Серчюка чи Тіна Кароль?!

Вєрка Сердючка буде виступати на Atlas Weekend-2021 / Фото: пресслужба

Коли виступить: 8 липня о 21:45 на сцені Main Stage.

Скільки коштує квиток: 1100 гривень.

Гурт "Океан Ельзи"

Український "Океан Ельзи" в лайнапах фестивалів – рідкість! Рекомендуємо не пропустити їх музичний вихід. На Atlas Weekend він виступить вперше, тож організатори прогнозують особливо шоу. Звісно, на ролики та мотоцикл сподіватися не варто, але легендарні ностальгічні хіти та атмосферу ще й як!

Гурт "Океан Ельзи" / Фото: Getty Images

Коли виступить: 9 липня о 21:30 на сцені Main Stage.

Скільки коштує квиток: 1100 гривень.

Go_A

Завершує добірку ТОП-виступів, які варто побачити на фестивалі – це нашумівший гурт Go_A. Його залишили на десерт, тож співатимуть зірки в останній день заходу. На випадок, якщо ви міряли почути легендарну пісню "Шум" наживо, яка посіла другу сходинку в рейтингу найпопулярніших композицій у США та обійшла Моргенштерна за кількістю щомісячних слухачів на Spotify. Словом, маєте можливість насолодитись вживу піснею, яка популяризувала українське на "Євробаченні-2021".

Go_A – SHUM / Фото: instagram.com/go_a_band

Коли виступить: 11 липня о 19:30 на сцені West Stage.

Скільки коштує квиток: 1100 гривень.

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