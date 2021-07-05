Кароль на Atlas Weeknd відмовилася говорити про концерт в Одесі, з якого вона пішла

Раніше артистка покинула власний концерт в одеському нічному клубі через те, що пішов дощ, який намочив всю апаратуру

Тіна Кароль відмовилася коментувати скандал на концерті в Одесі / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль сьогодні, 5 липня, виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend. На прес-конференції фестивалю, спілкуючись з журналістами, артистка відмовилася відповідати на запитання про те, чи заплатили їй гонорар за концерт в Одесі, який вона завершила завчасно через поламану апаратуру.

Тоді Тіна відмовилася виступати на концерті через те, що дощ намочив техніку. За словами артистки, на Atlas Weekend працює команда професіоналів і подібна ситуація точно не станеться.

Від цього всі застраховані, є дах як мінімум. На Atlas дуже професійна команда звукорежисерів, яка не допустить, щоб оголені дроти лежали десь на мокрій підлозі. Тому тут немає ніяких питань, – розповіла співачка в коментарі OBOZREVATEL.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Раніше, 26 червня, Тіна Кароль виступала в одному з нічних клубів в Одесі. Артистці довелося перервати і достроково завершити концерт через те, що дощ намочив всю сцену і апаратуру. В таких умовах Тіна виступати не змогла і, вибачившись перед глядачами, пішла зі сцени.

Я готувалася до нашої зустрічі. І мене безумовно засмучує це звучання. Невже не можна взяти і зробити дах? Ганьба! – сказала зі сцени Тіна Кароль.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль з новим альбомом очолила чарт ITunes в Росії.

Дивіться інтерв'ю Тіни Кароль для "Зіркового шляху":