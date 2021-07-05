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Кароль на Atlas Weeknd відмовилася говорити про концерт в Одесі, з якого вона пішла

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
5 липня, 18:40
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Раніше артистка покинула власний концерт в одеському нічному клубі через те, що пішов дощ, який намочив всю апаратуру
Тіна Кароль відмовилася коментувати скандал на концерті в Одесі
Тіна Кароль відмовилася коментувати скандал на концерті в Одесі / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль сьогодні, 5 липня, виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend. На прес-конференції фестивалю, спілкуючись з журналістами, артистка відмовилася відповідати на запитання про те, чи заплатили їй гонорар за концерт в Одесі, який вона завершила завчасно через поламану апаратуру.

Тоді Тіна відмовилася виступати на концерті через те, що дощ намочив техніку. За словами артистки, на Atlas Weekend працює команда професіоналів і подібна ситуація точно не станеться.

Від цього всі застраховані, є дах як мінімум. На Atlas дуже професійна команда звукорежисерів, яка не допустить, щоб оголені дроти лежали десь на мокрій підлозі. Тому тут немає ніяких питань, – розповіла співачка в коментарі OBOZREVATEL.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Раніше, 26 червня, Тіна Кароль виступала в одному з нічних клубів в Одесі. Артистці довелося перервати і достроково завершити концерт через те, що дощ намочив всю сцену і апаратуру. В таких умовах Тіна виступати не змогла і, вибачившись перед глядачами, пішла зі сцени.

Я готувалася до нашої зустрічі. І мене безумовно засмучує це звучання. Невже не можна взяти і зробити дах? Ганьба! – сказала зі сцени Тіна Кароль.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль з новим альбомом очолила чарт ITunes в Росії.

Дивіться інтерв'ю Тіни Кароль для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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"Костя до такої міри скромний, інтелігентний і настільки з трепетом ставиться до жінок ... Але щоб якимось чином натякати на те, що він чогось хоче взамін на щось ... Більше того, якщо поставити запитання самій Кароліні, мені здається, вона не зможе пояснити, до чого це все ляпнула"

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