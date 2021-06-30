Тіна Кароль оголилася зі змією на тілі. Фанати назвали відео "Ноченька 2.0"

Співачка Тіна Кароль, яка раніше знялася в напівпрозорій сукні, лежачи на підлозі, знову здивувала шанувальників. Уже завтра артистка випустить довгоочікуване музичне відео на свій новий трек "Красиво", а поки вирішила поділитися ефектним роликом-анонсом. До речі, спекотний сезон в самому розпалі, значить, саме час літніх розваг. Як встигнути все і дозволити собі все – дізнайтеся у 10 лайфхаках.
Коротке відео з'явилося в Instagram-акаунті Тіни Кароль. У кадрі співачка позує оголеною, сидячи на підлозі в студії, в той час, як на її тілі звивається змія. Відео супроводжується зачаровує музикою.
"Буде красиво, 1 липня", – написала Тіна Кароль.
Шанувальники артистки були вражені побаченим.
- "Як дихати то тепер !?"
- "Очманіти"
- "Офігєть"
- "Я так боюся змій, дивлюся і мурашки"
Також багатьом фанатам артистки ролик нагадав її старий музичний кліп на пісню "Ноченька". У ньому Тіна Кароль також знялася оголеною.
- "Ноченька з новим героєм повертається"
- "Ноченька 2? Ні, це краще"
- "Ноченька зі змією?"
Дивіться в сюжеті захопливу історію кар'єри Тіни Кароль:
Раніше Тіна Кароль пішла з власного концерту через мокру сцену.