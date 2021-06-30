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Тіна Кароль оголилася зі змією на тілі. Фанати назвали відео "Ноченька 2.0"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 червня, 11:05
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Перед прем'єрою нового кліпу Тіна Кароль випустила цікавий тізер. У ролику артистка повністю оголилася перед камерами в студії
Тіна Кароль знялася оголеною
Тіна Кароль знялася оголеною

Співачка Тіна Кароль, яка раніше знялася в напівпрозорій сукні, лежачи на підлозі, знову здивувала шанувальників. Уже завтра артистка випустить довгоочікуване музичне відео на свій новий трек "Красиво", а поки вирішила поділитися ефектним роликом-анонсом. До речі, спекотний сезон в самому розпалі, значить, саме час літніх розваг. Як встигнути все і дозволити собі все – дізнайтеся у 10 лайфхаках.

Коротке відео з'явилося в Instagram-акаунті Тіни Кароль. У кадрі співачка позує оголеною, сидячи на підлозі в студії, в той час, як на її тілі звивається змія. Відео супроводжується зачаровує музикою.

"Буде красиво, 1 липня", – написала Тіна Кароль.

Шанувальники артистки були вражені побаченим.

  • "Як дихати то тепер !?"
  • "Очманіти"
  • "Офігєть"
  • "Я так боюся змій, дивлюся і мурашки"

Також багатьом фанатам артистки ролик нагадав її старий музичний кліп на пісню "Ноченька". У ньому Тіна Кароль також знялася оголеною.

  • "Ноченька з новим героєм повертається"
  • "Ноченька 2? Ні, це краще"
  • "Ноченька зі змією?"

Дивіться в сюжеті захопливу історію кар'єри Тіни Кароль:

Раніше Тіна Кароль пішла з власного концерту через мокру сцену.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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