Трюки на мотоцикле, змея и все меньше одежды: как прошло cyber show Тины Кароль на Atlas Weekend

Анонсированное cyber show Тины Кароль и его подготовка с экстрим-трюками на мотоцикле держало интригу до старта Atlas Weekend. Но единственным двухколесным на фестивале 5 июля не обошлось, задействовали еще змею, как с откровенного тизера для альбома "Красиво".
Перед выступлением ведущие вечера объявили, что cyber show называется "Красиво" для поддержки одноименного альбома. И это самое длинное выступление вечера. Добавили, что его можно считать полноценным сольником, так как продолжалось ориентировочно 55 минут. И впечатляющими для зрителей были четыре момента из шоу.
Дебютный выход был под песню "Хороший парень" с альбома "Красиво". В первые секунды Тина Кароль появилась на мотоцикле в черном костюме с украинским стантрайдером в необычной позе: ноги закинула на него, а сама села задом к рулю. Проехалась по сцене в другой позе – стоя, а обута была в каблуки. После водитель делал экстремальные трюки на одном колесе, но без звезды.
Во время исполнения песни "Это любовь" Тина Кароль переместилась на конструкцию, которая поднялась на несколько метров в высоту. Снизу которой горели огни, а звезда танцевала в эффектных позах, а вау-картину дополняли спецэффекты на экране сзади.
Следующим удивил водопад во время исполнения песни "Ноченька". На нем виднелись женские черты лица с помощью спецэффектов, в которых били сходства с Тиной Кароль. В комплексе это выглядело, как подвижная картина.
И в завершение – выход со змеей на сцену Atlas Weekend под песню "Нежно", которую она держала на плечах. Для поклонников звезды – питон знаком, потому что недавно она публиковала с ним интригующий тизер в Instagram. Тина Кароль для этого номера изменила очередной лук, который был прозрачен, поэтому виднелось белье.
Неожиданным для зрителей было увидеть Юлию Санину, которая появилась на cyber show Тины Кароль во время песни "Вільна" в их совместном исполнении.
Блестящие наряды и интерактивы на сцене дополняли моушн-графика и лазерное шоу, которые делали номера цельными. Ведущие отметили, что во время песен "Хороший парень" и "Найти своих" можно увидеть дополнительные эффекты, если загрузить специальное приложение с Apple Store и Google Play и направить его на сцену. Заметить их без приложения – невозможно.
Недавно мы рассказали, как попасть бесплатно в первые дни Atlas Weekend-2021.