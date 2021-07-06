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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Трюки на мотоцикле, змея и все меньше одежды: как прошло cyber show Тины Кароль на Atlas Weekend

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
6 июля, 07:05
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Шоу звезды продолжалось ориентировочно 55 минут. За это время она исполнила песни из альбома "Красиво" и давно известные, как "Ноченька". Ведущие назвали ее выступление полноценным сольником

Анонсированное cyber show Тины Кароль и его подготовка с экстрим-трюками на мотоцикле держало интригу до старта Atlas Weekend. Но единственным двухколесным на фестивале 5 июля не обошлось, задействовали еще змею, как с откровенного тизера для альбома "Красиво".

Перед выступлением ведущие вечера объявили, что cyber show называется "Красиво" для поддержки одноименного альбома. И это самое длинное выступление вечера. Добавили, что его можно считать полноценным сольником, так как продолжалось ориентировочно 55 минут. И впечатляющими для зрителей были четыре момента из шоу.

Дебютный выход был под песню "Хороший парень" с альбома "Красиво". В первые секунды Тина Кароль появилась на мотоцикле в черном костюме с украинским стантрайдером в необычной позе: ноги закинула на него, а сама села задом к рулю. Проехалась по сцене в другой позе – стоя, а обута была в каблуки. После водитель делал экстремальные трюки на одном колесе, но без звезды.

Во время исполнения песни "Это любовь" Тина Кароль переместилась на конструкцию, которая поднялась на несколько метров в высоту. Снизу которой горели огни, а звезда танцевала в эффектных позах, а вау-картину дополняли спецэффекты на экране сзади.

Следующим удивил водопад во время исполнения песни "Ноченька". На нем виднелись женские черты лица с помощью спецэффектов, в которых били сходства с Тиной Кароль. В комплексе это выглядело, как подвижная картина.

/ Фото: Сегодня

И в завершение – выход со змеей на сцену Atlas Weekend под песню "Нежно", которую она держала на плечах. Для поклонников звезды – питон знаком, потому что недавно она публиковала с ним интригующий тизер в Instagram. Тина Кароль для этого номера изменила очередной лук, который был прозрачен, поэтому виднелось белье.

/ Фото: скриншот

Неожиданным для зрителей было увидеть Юлию Санину, которая появилась на cyber show Тины Кароль во время песни "Вільна" в их совместном исполнении.

Блестящие наряды и интерактивы на сцене дополняли моушн-графика и лазерное шоу, которые делали номера цельными. Ведущие отметили, что во время песен "Хороший парень" и "Найти своих" можно увидеть дополнительные эффекты, если загрузить специальное приложение с Apple Store и Google Play и направить его на сцену. Заметить их без приложения – невозможно.

Недавно мы рассказали, как попасть бесплатно в первые дни Atlas Weekend-2021.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

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