Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

У день Вознесіння Господнього добре скупатися в річці, щоб здоров'я було міцним

Обряди і традиції на Вознесіння Господнє Фото: Depositphotos

Наближається Вознесіння Господнє, яке православні в 2021 році відзначать 10 червня. Кажуть, що в цей день Христос ходить серед людей і чує їхні прохання і молитви, тому обов'язково помоліться за здоров'я своїх рідних. Яких обрядів і традицій дотримуються в цей день і на які прикмети важливо звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.

Вознесіння Господнє-2021: прикмети на 10 червня

Згідно зі слов'янською народною традицією із цього дня весна закінчується і починається перехід до літа, тому вже можна не боятися похолодань.

Дощовий день, згідно з прикметами, віщує неврожай і хвороби у худоби.

Якщо скупатися на Вознесіння в річці – здоров'я буде міцним.

Якщо курка знесла в цей день яйце, його поміщали під стріхою хати, щоб воно захищало родину від нещасть.

Вознесіння Ісуса Христа: обряди та традиції свята

Християни вірили, що з Великодня і до Вознесіння відкриті двері раю і пекла, розчинені брами між світами, коли божественне і людське, світ живих і померлих, грішників і праведників разом могли святкувати перемогу життя над смертю.

Православна церква згадує цього дня євангельські події, пов'язані з останнім моментом перебування Христа на землі. У народному календарі день Вознесіння Господнього був днем пам'яті померлих батьків і предків.

Щоб умилостивити їх, а також польових духів, віряни пекли млинці, варили яйця, смажили яєчню і їли все це вдома і в полі, у перервах між роботою, бо свято Вознесіння збігається з розпалом польових робіт.

На згадку про Вознесіння Господнє пекли великі довгасті пироги з поперечними перекладинами на поверхні. Вони називалися драбинками, лестовками, лествицями.

Ці пироги приносили до церкви, і над ними здійснювали молебні, після чого частину їх віддавали жебраком.

Вознесіння Господнє вважається останнім весняним святом. "Весна у Вознесіння на небо підноситься – на відпочинок в рай пресвітлий проситься!"

Дивіться відео, як підтримувати здоров'я завдяки рослинам:

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