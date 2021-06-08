Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Сегодня, 17:03

В день Вознесения Господня хорошо искупаться в реке, чтобы здоровье было крепким

Обряды и традиции на Вознесение Господне
Обряды и традиции на Вознесение Господне
Фото: Depositphotos

Близится Вознесение Господне, которое православные в 2021 году отметят 10 июня. Говорят, что в этот день Христос ходит среди людей и слышит их просьбы и молитвы, поэтому обязательно помолитесь за здоровье своих родных. Какие обряды и традиции соблюдаются в этот день и на какие приметы важно обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь

Вознесение Господне-2021: приметы на 10 июня

  • Согласно славянской народной традиции с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету, поэтому уже можно не бояться похолоданий.
  • Дождливый день, согласно приметам, предвещает неурожай и болезни у скота.
  • Если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким.
  • Если курица снесла в этот день яйцо, его помещали под стрехой дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.

Вознесение Иисуса Христа: обряды и традиции праздника

Христиане верили, что с Пасхи и до Вознесения открыты двери рая и ада, растворены границы между мирами, когда божественное и человеческое, мир живых и умерших, грешников и праведников вместе могли праздновать победу жизни над смертью.

Православная церковь вспоминает в этот день евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Христа на земле. В народном календаре день Вознесения Господня был днем памяти умерших родителей и предков.

Для того чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.

Читайте также:
Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине

В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги с поперечными перекладинами на поверхности. Они назывались лесенками, лестовками, лествицами.

Эти пироги приносили в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего часть их отдавали нищим.

Вознесение Господне считается последним весенним праздником. "Весна о Вознесении на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!"

    Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

    Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться
     Читайте Segodnya.ua в Google News
    Еще несколько материалов по теме:
    Петров пост-2021: когда начинается и сколько продлится День летнего солнцестояния: что ни в коем случае нельзя делать Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь
    праздники приметы православие традиции Вознесение Господне церковные праздники
    Источник: Сегодня
    Реклама

    Новости партнеров

    Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
    Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
    Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
    Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
    Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
    Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
    Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
    Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

    Популярные статьи

    Сегодня, 18:15Модно

    Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

    Сегодня, 17:03Фаново

    Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

    Сегодня, 10:53Вкусно

    Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

    Вчера, 17:47Вкусно

    5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

    Вчера, 10:44Вкусно

    Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

    6 июняЗвездно

    Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

    6 июняЗвездно

    У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

    6 июняЗвездно

    Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

    6 июняЗвездно

    Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

    6 июняЗвездно

    Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

    6 июняПсихо

    Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

    6 июняЗвездно

    Нас практически поженили: солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения

    6 июняЗвездно

    Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

    6 июняEvents

    Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

    6 июняEvents

    Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

    5 июняЗвездно

    Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

    Новости партнеров

    Андре Тан показал универсальное летнее платье
    Андре Тан показал универсальное летнее платье
    Австралийка выдала самое красивое взвешивание
    Австралийка выдала самое красивое взвешивание
    Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
    Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
    Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
    Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
    Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
    Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
    Какое масло опасно для здоровья?
    Какое масло опасно для здоровья?
    "Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
    "Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
    Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
    Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять