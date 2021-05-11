Вознесіння Господнє-2021: коли відзначається в Україні

Різниця між католицьким і православним святом становить майже місяць

Вознесіння Господнє: дата свята Фото: Depositphotos

Невдовзі після головної церковної події – Великодня настає Вознесіння Господнє. Це велике християнське свято, яке щороку відзначається наприкінці весни або на початку літа. Life Сьогодні розповідають, коли буде Вознесіння-2021, яке значення має цей день і як правильно розрахувати дату свята у західних і східних християн.

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Вознесіння Господнє-2021: дата у православних і католиків

Свято Вознесіння Господнього не має фіксованої дати, тому що повністю залежить від святкування Великодня. Так само, як і Великдень, Вознесіння є перехідним святом.

І православні, і католики Вознесіння щорічно святкують на 40-й день після Великодня. Цей день завжди припадає на четвер.

Щоб розрахувати точне число Вознесіння Господнього, потрібно до дати Великодня додати 40 днів, враховуючи і перший день.

Оскільки Воскресіння Христове в 2021 році у православних було пізнім і відзначалося 2 травня, то день Вознесіння-2021 доводиться не на весну, а на літо – 10 червня.

Аналогічним чином розраховується і дата Вознесіння-2021 у католиків. До дня католицького Великодня, яке цьогоріч святкувалося 4 квітня, додається 40 днів і виходить дата Вознесіння 13 травня.

Незважаючи на свою значимість, свято Вознесіння Господнього не є офіційним вихідним днем в Україні.

Що значить Вознесіння Господнє

Згідно з церковним вченням, після свого Воскресіння Ісус Христос ще протягом 40 днів перебував на землі, являвся апостолам, і розповідав їм про Царство Боже та про своє друге пришестя. Також він передрікав їхнє хрещення Святим Духом.

А в сам день Вознесіння учні Христові стали свідками чуда, коли Син Божий разом із небесними ангелами піднявся прямо на хмарі в небо.

Значення свята Вознесіння Господнього, за церковними канонами, полягає в тому, що Христос, взявши на себе гріхи людства, переміг смерть і дарував людям можливість воскреснути і вознестися до Бога-Отця. Він вознісся на небеса, оскільки Його земне служіння закінчилося.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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