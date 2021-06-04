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Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

Сьогодні, 11:25

На День молоді у 2021 році українціі чекає приємний бонус

День молоді
День молоді
Фото: Pexels

Уже в найближчі вихідні українці відзначатимуть День молоді-2020. Це свято юності, літа і позитиву – гарна нагода привітати всіх юнаків і дівчат, а також людей, хто молодий душею. Коли відзначається День молоді України, і що це за дата, дізнайтеся в нашій статті.

Коли День молоді святкується в Україні у 2021 році

День молоді не має фіксованої дати, оскільки щорічно відзначається в останню неділю червня. І в 2021 році це свято припадає на 27 червня.

Примітно, що наступного дня, у понеділок, 28 червня, відзначатимеся ще одне вагоме свято – День Конституції України, яке встановлене на державному рівні і є вихідним.

Тож українці, і молодь зокрема, цьогоріч отримають для святкування та відпочинку цілих три вихідних дні поспіль – з суботи, 26 червня, до понеділка, 28-го числа.

День молоді України: історія і значення свята

Історія сучасного Дня молоді сягає своїм корінням ще в радянські часи. У 1958 році чинним урядом СРСР було встановлено День радянської молоді, який почав святкуватися в останню неділю червня.

А пізніше, після здобуття Україною незалежності, в 1994 році, президент Леонід Кравчук з ініціативи молодіжних організацій підписав указ №323/94 про святкування Дня молоді, який також припадає на останню неділю червня.

Крім України свято молоді в червні також відзначають у багатьох пострадянських країнах. А ще існує Міжнародний день молоді, який встановлений ООН 12 серпня, Всесвітній день молоді – 10 листопада, Міжнародний день солідарності молоді – 24 квітня.

Дивіться відео про вихідні-2020 в Україні:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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