День Конституції України: дата і вихідні у 2021 році
Цьогоріч День Конституції подарує українцям приємний бонус
День Конституції України – державне свято, одне з найголовніших для нашої країни. Коли буде День Конституції України в 2021 році, які на нас чекають вихідні і чим знаменне свято, читайте в нашій статті.
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Щорічно День Конституції українці відзначають 28 червня. В Україні цей день є офіційним вихідним.
Цьогоріч багато офіційних свят випадає так, що з'єднуються з суботою і неділею, утворюючи пролонговані вихідні. Так було на Новий рік, 8 Березня, травневі. День Конституції – не виняток.
У 2021 році День Конституції України припадає на понеділок. Отже, на честь святкування ми отримуємо три вихідних дні поспіль – з суботи, 26-го числа, до понеділка, 28 червня.
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Свято Конституції було засноване на честь прийняття головного документа вищої юридичної сили в Україні. Конституція України – це основний закон країни.
Цього дня в 1996 році після ночі безперервної і напруженої роботи Верховна Рада прийняла Конституцію України. Це сталося на п'ятий рік після здобуття Україною незалежності в 1991 році. Примітно, що Україна стала останньою з країн колишнього СРСР, яка прийняла власну Конституцію після проголошення своєї незалежності.
Прийнята Конституція затвердила правові основи незалежної України у всіх сферах життя держави і людини, суверенітету і територіальної цілісності, стала важливим кроком в забезпеченні прав громадян, а також сприяла подальшому підвищенню міжнародного авторитету України в світі.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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