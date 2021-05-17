Вихідні дні та свята в червні 2021 року в Україні: детальний календар
У червні-2021 в українців двічі будуть довгі вихідні
Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у червні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають на День Конституції-2021? Чи буде 21 червня вихідним у зв'язку зі святом Трійці? Коли буде День захисту дітей, День медичного працівника, День молоді? Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати ми відзначаємо в червні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.
Ось і літо на порозі. Незабаром розпочнеться час відпусток, відпочинку, моря, дачі, вітамінів, вражень. Вже час планувати проведення святкових і вихідних, а для цього заздалегідь дізнайтеся, коли і скільки днів українці за законом відпочивають у червні 2021 року.
А поки не закінчився травень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей на весняні свята, щоб зробити їм приємний сюрприз і підняти настрій.
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Крім традиційних субот і неділь, червень 2021 року подарує українцям два офіційних державних свята, які є вихідними днями.
20 червня – Трійця, яка випадає на неділю, а тому, наступний за нею понеділок, 21 червня , також буде вихідним.
28 червня – День Конституції України. У 2021 році це державне свято припадає на понеділок, а значить, українці отримують три вихідних дні поспіль – з суботи, 26-го числа, до понеділка, 28 червня.
Отже, в червні кількість робочих днів становить 20 днів . А офіційних державних свят та вихідних днів на початку літа буде 10 .
Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в червні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.
1 червня – День захисту дітей і Всесвітній день батьків.
4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, а також День господарських судів.
5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.
6 червня – День журналіста, а також День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.
8 червня – Всесвітній день океанів, а ще Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря.
9 червня – Міжнародний день друзів.
10 червня – Вознесіння Господнє.
12 червня – День працівників фондового ринку.
13 червня – День працівників легкої промисловості, а також Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.
14 червня – Всесвітній день донора.
15 червня – День захисту людей похилого віку.
16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів.
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою.
19 червня – День фермера в Україні.
20 червня – День святої Трійці або П'ятидесятниця – велике православне свято, а також День медичного працівника, День батька і Всесвітній день біженців.
21 червня – Міжнародний день йоги, а також День літнього сонцестояння.
22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
23 червня – День державної служби ООН, а також День державної служби України.
25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка, а ще День дружби та єднання слов'ян.
26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв катувань, а також Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками.
27 червня – Всесвітній день рибальства, День молоді, а також День молодіжних та дитячих громадських організацій України.
28 червня – День Конституції України.
29 червня – Міжнародний день тропіків.
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