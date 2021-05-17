Вихідні дні та свята в червні 2021 року в Україні: детальний календар

У червні-2021 в українців двічі будуть довгі вихідні

Вихідні і свята у червні Фото: Unsplash

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у червні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають на День Конституції-2021? Чи буде 21 червня вихідним у зв'язку зі святом Трійці? Коли буде День захисту дітей, День медичного працівника, День молоді? Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати ми відзначаємо в червні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

Ось і літо на порозі. Незабаром розпочнеться час відпусток, відпочинку, моря, дачі, вітамінів, вражень. Вже час планувати проведення святкових і вихідних, а для цього заздалегідь дізнайтеся, коли і скільки днів українці за законом відпочивають у червні 2021 року.

А поки не закінчився травень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей на весняні свята, щоб зробити їм приємний сюрприз і підняти настрій.

Вихідні дні та свята в червні 2021 року

Крім традиційних субот і неділь, червень 2021 року подарує українцям два офіційних державних свята, які є вихідними днями.

20 червня – Трійця, яка випадає на неділю, а тому, наступний за нею понеділок, 21 червня , також буде вихідним.

28 червня – День Конституції України. У 2021 році це державне свято припадає на понеділок, а значить, українці отримують три вихідних дні поспіль – з суботи, 26-го числа, до понеділка, 28 червня.

Отже, в червні кількість робочих днів становить 20 днів . А офіційних державних свят та вихідних днів на початку літа буде 10 .

Свята в червні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в червні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.

1 червня – День захисту дітей і Всесвітній день батьків.

Вихідні і свята у червні Фото: Unsplash

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, а також День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.

6 червня – День журналіста, а також День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.

8 червня – Всесвітній день океанів, а ще Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря.

9 червня – Міжнародний день друзів.

10 червня – Вознесіння Господнє.

12 червня – День працівників фондового ринку.

13 червня – День працівників легкої промисловості, а також Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

14 червня – Всесвітній день донора.

Вихідні і свята у червні Фото: Unsplash

15 червня – День захисту людей похилого віку.

16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою.

19 червня – День фермера в Україні.

Вихідні і свята у червні Фото: Unsplash

20 червня – День святої Трійці або П'ятидесятниця – велике православне свято, а також День медичного працівника, День батька і Всесвітній день біженців.

21 червня – Міжнародний день йоги, а також День літнього сонцестояння.

22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН, а також День державної служби України.

25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка, а ще День дружби та єднання слов'ян.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв катувань, а також Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками.

Вихідні і свята у червні Фото: Unsplash

27 червня – Всесвітній день рибальства, День молоді, а також День молодіжних та дитячих громадських організацій України.

28 червня – День Конституції України.

29 червня – Міжнародний день тропіків.

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