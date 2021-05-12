Трійця-2021: коли буде свято і вихідні в Україні

Якого числа Трійця в 2021 році у православних і католиків

Літнє свято Трійці Фото: Unsplash

Свято Святої Трійці – знаменна дата в церковному календарі. У православних цей день відноситься до двунадесятих свят і прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Ось чому він так називається.

Коли буде свято Трійці в 2021 році у православних і католиків і які вихідні очікують українців на Трійцю, читайте в нашій статті.

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Трійця-2021 Україні: дата свята у православних і католиків

Трійця не має фіксованої дати, тому що безпосередньо пов'язана з іншим перехідним днем – головним церковним святом Воскресіння Христового. Адже саме за ним обчислюються пасхалії – церковні свята на весь рік.

Трійця настає рівно через 50 днів після Великодня, включаючи цей же день, і завжди припадає на неділю. Тому у православних християн свято має ще одну назву – П'ятидесятниця.

Оскільки православний Великдень у 2021 році відзначався 2 травня, то у Святої Трійці-2021 дата святкування встановлена на неділю, 20 червня .

У католицькій церкві святкування П'ятидесятниці відрізняється від православних традицій. Західні християни відзначають в різні дні Зішестя на апостолів Святого Духа і свято Святої Трійці. Трійця святкується в наступну неділю після дня П'ятидесятниці.

Оскільки католицька П'ятидесятниця в 2021 році випадає на 23 травня , то західні християни святкуватимуть день Святої Трійці 30 травня .

Трійця-2021: які будуть вихідні в Україні

В Україні Трійця є офіційним вихідним днем. Згідно з українським законодавством, якщо святковий день припадає на неділю, то наступний за нею понеділок також буде вихідним. Отже, на Трійцю-2021 вихідними будуть три дні поспіль: з суботи, 19 червня, до понеділка, 21-го числа.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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