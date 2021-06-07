День літнього сонцестояння: що в жодному разі не можна робити
Не вдягайте чорний одяг і не закривайте вікна шторами
Наближається День літнього сонцестояння , Коли світло буде домінувати над темрявою за силою і тривалістю, а потім, на жаль, день піде на спад. І хоча літо ще буде в самому розпалі, світловий день поступово зменшуватиметься.
Вважається, що цей перехідний період чудово підходить для того, щоб змінити життя на краще, прийняти важливе рішення, зробити щось важливе, щоб привернути щастя і удачу. Однак цей день містить у собі і безліч заборон. Як правильно поводитися, що можна, а що категорично не можна робити в День літнього сонцестояння, 21 червня, щоб не накликати на себе неприємності, читайте в нашій статті.
- Постарайтеся не проспати світанок у день літнього сонцестояння – це один із найбільш сильних моментів в енергетичному сенсі. А ще цей час загадати бажання.
- Не тримайте вікна заштореними, інакше сонце життя в них не загляне.
- Взагалі цього дня краще віддати перевагу живому вогню і не користуватися лампочками. Увечері запаліть свічки.
- У розмовах намагайтеся уникати формулювань із запереченням "не". Нехай ваші фрази будуть життєстверджуючими.
- Не варто вдягати цього дня чорний одяг. Краще віддайте перевагу сонячним відтінкам, щоб привернути його енергію – жовтий, червоний, помаранчевий колір.
- Ні в якому разі не придушуйте свої творчі пориви і бажання. Вважається, що природа в цей день сама диктує, що для вас краще. Прислухайтеся до інтуїції.
- При цьому не піддавайтеся депресивним емоціям і бажанням. Їм не місце у вашому житті, особливо в цей день. Відганяйте від себе негатив, тому що він – прояв слабкості і темної сторони дня.
- Також у День літнього сонцестояння не можна сваритися і кричати.
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