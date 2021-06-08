Петрів піст-2021: коли починається і скільки триватиме

В 2021 році багатоденний Петрів піст буде нетривалим

Петрів піст Фото: Unsplash

Наприкінці червня настане перший літній піст у 2021 році. Life Сьогодні розкажуть, коли почнеться Петрів піст, скільки він триватиме, які у нього особливості.

Петрів піст-2021: дата початку та закінчення

Петрів піст або, як його ще називають, Апостольський піст починається у понеділок, через тиждень після свята святої Трійці – саме наприкінці суцільної Троїцької седмиці. Так Петрів піст-2021 почнеться 28 червня .

Щорічно Петрів піст починається в різні дні і тому може тривати по-різному. Але закінчується він завжди в один і той же день – 11 липня, напередодні церковного свята апостолів Петра і Павла, який припадає на понеділок, 12 липня. На честь цих святих апостолів пост і отримав свою назву – Петров або Апостольський піст.

Особливості Петрового посту в 2021 році

Як і багато інших церковних свят, Петрів піст безпосередньо залежить від дати головного православного свята Воскресіння Господнього. Залежно від дати святкування Великодня Петрів піст може тривати від 8 до 42 днів.

Цьогоріч Великдень був пізнім – 2 травня. Відповідно Петрів піст також почнеться пізно і триватиме відносно мало – всього два тижні.

Яким має бути харчування під час Апостольського посту

Що не можна їсти під час Петрового посту? Цей піст не такий суворий, як Великий піст. У багато днів допустима риба і рибні страви. Але як і в інші пісні дні, в цей період заборонені м'ясо і м'ясні страви, яйця, молоко і молочні продукти.

Саме на період Петрового посту припадає розпал літнього сезону зі всілякими ягодами, овочами і зеленню. А тому головними стравами на Петрів піст є різноманітні пісні супи, борщі, окрошки, тушковані і печені овочі, пироги з ягідною, овочевою і рибною начинкою, пісні вареники і млинці, киселі, компоти і варення, салати зі свіжої зелені і овочів з олією тощо.

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