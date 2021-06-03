Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Дізнайтеся точну дату свята Івана Купала у 2021 році в Україні

Коли Івана Купала у 2021 році Фото: Pexels

Івана Купала – стародавнє, красииве, квітуче, романтичне літнє свято. У цей день згадуються слов'янські традиції, шануються природні стихії сонця, води, трав і квітів, а ще молодості і кохання. Коли настане свято Івана Купала в 2021 році – точну дату дізнайтеся в нашій статті.

Якого числа Івана Купала-2021

Щорічно день Івана Купала відзначається 7 липня, і в 2021 році свято припадає на середу.

Спочатку цей день був присвячений богу сонця Ярилі, і тому його дата за старим стилем прив'язувалася до дня літнього сонцестояння, 21 червня.

Але коли стався перехід на григоріанський календар, дати зрушилися на два тижні. І тепер свято Івана Купала і день літнього сонцестояння не збігаються за часом. Але численні народні традиції та ритуали збереглися до наших днів.

З появою християнства Івана Купала приврочили до дня різдва одного з найшанованіших святих – Іоанна Предтечі. А тому назву свята також пов'язують з ім'ям святого.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

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