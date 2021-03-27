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Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

Сьогодні, 13:48

Сегодня.Lifestyle докладно розповідають про традиції і заборонах єврейського свята Песах

Песах – одне з найважливіших свят іудаїзму – в 2021 році починається ввечері 27 березня і завершується 4 квітня. У дні Песаха євреї шанують пам'ять про звільнення свого народу від багатовікового рабства і виходу своїх предків з Єгипту. Сьогодні.Lifestyle докладно розповідають про традиції і заборони свята.

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Що означає Песах

Песах присвячений описаному в Біблії моменту, коли юдеї звільнилися від рабства. Згідно із сюжетом у Священному писанні, на єгиптян, які відмовилися відпускати іудеїв з боргової рабства, обрушилася Божа кара. Тільки після того, як у сім'ї фараона помер первісток, він погодився дати свободу євреям. Тому дослівно назва "Песах" перекладається як "пройшов повз" і означає милість Всевишнього.

Свято Песах: найважливіші традиції

Перший і останній день святкування Песаха – вихідні, а весь тиждень вважається святковим і наполовину робочим. У перший вечір Песаха після заходу сонця на вечерю збирається вся родина. На столі традиційно стоять: гірка зелень – символ гіркоти єгипетського рабства, символ життя – варені яйця, суміш тертих яблук, горіхів та фініків, яка символізує глину, з якою в рабстві працювали євреї.

Песах в 2021-му році починається ввечері 27 березня
Песах в 2021-му році починається ввечері 27 березня
Фото: Depositphotos

За вечерею потрібно випити чотири келихи вина або кошерного виноградного соку. Чотири – за числом даних богом обіцянок єврейському народу: "Виведу, врятую, позбавлю і візьму". П'ятий келих наливають для пророка Еліяху, його не п'ють.

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Другий день Песаха вважається святковим, у цей час не можна працювати і будь-що робити. Ще п'ять днів євреї проводять у режимі м'яких обмежень, коли працювати частково дозволено.

У період Песаха євреї їдять прісні коржі – мацу. За переказами, таку їжу були змушені їсти іудеї відразу після виходу з Єгипту. Свого часу існувала традиція забивати на Песах ягня на честь Бога, але сьогодні від неї переважно відмовилися.

У період Песаха євреї їдять прісні коржі – мацу
У період Песаха євреї їдять прісні коржі – мацу
Фото: Depositphotos

На основі приписів Тори у свято Песах кожен єврей має здійснити паломництво в Єрусалимський храм. На восьмий день Песаха євреї святкують остаточне звільнення. У синагозі під час пасхального богослужіння читається Песня Пісень. Цей день символізує завершення свята.

Песах-2021: що не можна робити у свято

  • На Песах не можна вживати продукти, які готують способом бродіння: хліб, пиво або інший алкоголь на основі солоду.
  • Навіть більше, їх забороняється зберігати в домі, тому перед святом ретельно прибирають, позбавляючись від цих продуктів.
  • У перший і останній день Песаха не можна працювати. Решта святкового тижня частково робоча.
  • Не можна сваритися в цей період, інакше потім не вдасться помиритися.

Увага! В ніч з 27 на 28 березня 2021 року в Україні відбудеться перехід на літній час. Не забудьте перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сегодня" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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