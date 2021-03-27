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Що не можна робити в поминальну суботу 27 березня

Сьогодні, 06:10

Сьогодні поминальна субота: дізнайтеся про головні заборони дня

Сьогодні, 27 березня, православна церква вшановує батьківський поминальний день – перший під час Великого посту. У храмах цього дня проводиться заупокійна Літургія.

Всього ж під час Великого посту-2021 таких субот буде ще дві: 3 і 10 квітня. Це особливі дні поминання, коли належить молитися в насамперед за своїх батьків і прабатьків, а вже потім – читати молитви за інших людей.

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Як проводиться і що означає цей день, ми розповідали раніше. Також у цей поминальний день існують заборони, які не варто порушувати.

Що не можна робити в батьківську суботу

  • У період посту не можна їсти м'ясні продукти.
  • З цієї ж причини в храм для поминання не можна нести м'ясо і м'ясні продукти.
  • У поминальний день не прийнято працювати по дому: шити, прибирати, копати, будувати тощо.
  • Особлива заборона накладається на прання – щоб очі небіжчикам не замилювати.
  • Під суворою забороною в цей день весь негатив: лайка, сварки, злі думки.
  • Також не можна відмовляти в допомозі нужденним.
  • Цього дня не слід садити рослини, тому що вони будуть погано рости і не дасть свого плоду.

Раніше ми розповідали, коли буде Великдень у 2021 році.

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