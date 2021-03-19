Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Сьогодні, 11:36

Дізнайтеся, коли буде єврейська Пасха-2021 і яке значення свята Песах

Песах традиційно святкується в середині весни. Це одне з головних іудейських свят, яке також часто називають єврейською Пасхою. Коли починається і закінчується Песах-2021, як визначається його дата і яке значення цього свята, дізнайтеся в нашій статті.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Коли єврейська Пасха (Песах) у 2021 році

За традицією єврейська Пасха (Песах) святкується впродовж семи днів в Ізраїлі. А ось у діаспор, що проживають за межами країни, Пасха триває вісім днів. Початок Песаха припадає на 14-й день весняного місяця нісан, який за сонячно-місячним єврейським календарем є першим місяцем у біблійному році.

Якщо орієнтуватися на наш григоріанський календар, то нісан щорічно припадає на період березня-квітня. Як і християнський Великдень, Песах не має фіксованої дати і щороку випадає на різні числа. Єврейська Пасха 2021 року припадає на період з вечора суботи, 27 березня, до настання ночі неділі, 4 квітня.

Читайте також:
Коли будуть Єврейські кучки-2021: традиції і прикмети

Песах-2021: значення свята

Песах – це одне з найбільш значущих і стародавніх свят в іудейській культурі, присвячених звільненню євреїв із 400-річного рабства. Дослівне назва свята означає "пройшов повз", що символізує милість Всевишнього, кара якого оминула єврейські будинки, при цьому вразивши сім'ї єгиптян.

Тут мається на увазі біблійний сюжет десятої єгипетської кари, згідно з яким на єгиптян обрушилася небесна кара за те, що фараон відмовлявся відпустити євреїв із довгого рабства. І лише після того, як в єгипетських сім'ях почали вмирати первістки, євреї отримали звільнення і здійснили вихід з Єгипту.

З Божої волі, євреї під супроводом Мойсея отримали звільнення з рабства, а потім впродовж 40 років поневірялися по пустелі. Переказ про це є фундаментом іудейської релігії, оскільки саме цей вихід з Єгипту іудеї святкують під час Песаха.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День Землі-2021: дата, історія і традиції міжнародного свята Іменини в квітні-2021: хто і коли святкує день ангела Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята Коли будуть Єврейські кучки-2021: традиції і прикмети Коли Великдень-2021 в Україні: дізнайтеся дату головного церковного свята
свята Великдень євреї песах
Реклама

Новини партнерів

От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили

Популярні статті

Сьогодні, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Сьогодні, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

Вчора, 18:35Смачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

Вчора, 14:31Зірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

Вчора, 11:49Смачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Вчора, 11:44Зірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

Вчора, 11:10Зірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

17 березняЗірково

В Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу (відео)

17 березняСмачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

17 березняФаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

17 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

16 березняЗірково

Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

16 березняЗірково

Олег Винник розповів, які фото йому надсилає Павло Зібров. Це дуже несподівано

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти