Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Дізнайтеся, коли буде єврейська Пасха-2021 і яке значення свята Песах

Песах традиційно святкується в середині весни. Це одне з головних іудейських свят, яке також часто називають єврейською Пасхою. Коли починається і закінчується Песах-2021, як визначається його дата і яке значення цього свята, дізнайтеся в нашій статті.

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Коли єврейська Пасха (Песах) у 2021 році

За традицією єврейська Пасха (Песах) святкується впродовж семи днів в Ізраїлі. А ось у діаспор, що проживають за межами країни, Пасха триває вісім днів. Початок Песаха припадає на 14-й день весняного місяця нісан, який за сонячно-місячним єврейським календарем є першим місяцем у біблійному році.

Якщо орієнтуватися на наш григоріанський календар, то нісан щорічно припадає на період березня-квітня. Як і християнський Великдень, Песах не має фіксованої дати і щороку випадає на різні числа. Єврейська Пасха 2021 року припадає на період з вечора суботи, 27 березня, до настання ночі неділі, 4 квітня.

Песах-2021: значення свята

Песах – це одне з найбільш значущих і стародавніх свят в іудейській культурі, присвячених звільненню євреїв із 400-річного рабства. Дослівне назва свята означає "пройшов повз", що символізує милість Всевишнього, кара якого оминула єврейські будинки, при цьому вразивши сім'ї єгиптян.

Тут мається на увазі біблійний сюжет десятої єгипетської кари, згідно з яким на єгиптян обрушилася небесна кара за те, що фараон відмовлявся відпустити євреїв із довгого рабства. І лише після того, як в єгипетських сім'ях почали вмирати первістки, євреї отримали звільнення і здійснили вихід з Єгипту.

З Божої волі, євреї під супроводом Мойсея отримали звільнення з рабства, а потім впродовж 40 років поневірялися по пустелі. Переказ про це є фундаментом іудейської релігії, оскільки саме цей вихід з Єгипту іудеї святкують під час Песаха.

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