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27 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 27 березня в історії

Яке сьогодні свято, 27 березня? Міжнародний день театру, Година Землі. Поминальна субота – в православному календарі. Венедиктов день – у народному календарі. Іменини святкують: Венедикт, Михайло, Ростислав.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Також не забудьте, що в ніч з 27 на 28 березня 2021 року в Україні відбудеться перехід на літній час.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 27 березня.

27 березня: яке сьогодні свято
27 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день театру (World Theatre Day) встановлений у 1961 році з метою зміцнити взаєморозуміння і мир між народами і щорічно відзначається 27 березня міжнародними театральними товариствами та шанувальниками цього виду мистецтва.
  • Година Землі (Earth Hour) – глобальна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, яка щорічно проводиться в одну з останніх субот березня і в 2021 році випадає на 27 березня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом. В цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло і інші електроприлади з метою призову до бережного ставлення до природи, збереження клімату планети і турботи про її ресурсах.
  • день нефролога – професійне свято медиків, які спеціалізуються в області нирок
  • Свято цвітіння сакури О-ханами проводиться в Японії.

Яке сьогодні свято

27 березня в православній церкві відзначається батьківська субота і проводиться поминання померлих. Це перший поминальний день під час Великого поста-2021 . Також шанується день пам'яті преподобного Венедикта, святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Ростислава-Михайла, святителя Евсхімона, сповідника, єпископа Лампсакійского.

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У народі 27 березня шанувався Венедиктов день, який також називали скотарів, тому що в цей період люди обіхажівалі домашніх тварин, випускали на подвір'я, чистили, заговорювали від псування і пристріту.

Прикмети на 27 березня

  • якщо Венедиктов день видався морозним – така погода протримається ще тиждень;
  • грім на Венедикта – до врожайного і родючому льоту;
  • в поминальний день не можна виконувати домашню роботу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 березня

  • 1793 – Катерина II видала маніфест про включення Правобережної України до складу Російської імперії.
  • 1854 – в Америці Абрахам Гесснер запатентував гас.
  • 1860 – американець М. Л. Бірн запатентував штопор.
  • 1878 – в Росії селянин Федір Блінов винайшов "вагон з нескінченними рейками" – перший в світі гусеничний трактор.
  • 1943 – Раднарком України прийняв постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка.
  • 1968 – у Володимирській області сталася авіакатастрофа, в якій загинув Юрій Гагарін.
  • 1990 – в Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса.

Хто народився 27 березня

  • 1863 – Генрі Ройс, англійський промисловець, засновник компанії Rolls-Royce.
  • 1868 – Патті Сміт Хілл, американська вчителька, автор пісні Happy Birthday to You.
  • 1950 – Тоні Бенкс, англійський рок-музикант, автор пісень, клавішник групи Genesis.
  • 1963 – Квентін Тарантіно, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1970 – Мерайя Кері, американська поп- і R & B-співачка, автор пісень, актриса, продюсер.
  • 1970 – Елізабет Мітчелл, американська актриса театру, кіно і телебачення.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні .

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