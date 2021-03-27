27 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 27 березня в історії

Яке сьогодні свято, 27 березня? Міжнародний день театру, Година Землі. Поминальна субота – в православному календарі. Венедиктов день – у народному календарі. Іменини святкують: Венедикт, Михайло, Ростислав.

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Також не забудьте, що в ніч з 27 на 28 березня 2021 року в Україні відбудеться перехід на літній час.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 27 березня.

27 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день театру (World Theatre Day) встановлений у 1961 році з метою зміцнити взаєморозуміння і мир між народами і щорічно відзначається 27 березня міжнародними театральними товариствами та шанувальниками цього виду мистецтва.

встановлений у 1961 році з метою зміцнити взаєморозуміння і мир між народами і щорічно відзначається 27 березня міжнародними театральними товариствами та шанувальниками цього виду мистецтва. Година Землі (Earth Hour) – глобальна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, яка щорічно проводиться в одну з останніх субот березня і в 2021 році випадає на 27 березня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом. В цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло і інші електроприлади з метою призову до бережного ставлення до природи, збереження клімату планети і турботи про її ресурсах.

– глобальна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, яка щорічно проводиться в одну з останніх субот березня і в 2021 році випадає на 27 березня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом. В цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло і інші електроприлади з метою призову до бережного ставлення до природи, збереження клімату планети і турботи про її ресурсах. день нефролога – професійне свято медиків, які спеціалізуються в області нирок

– професійне свято медиків, які спеціалізуються в області нирок Свято цвітіння сакури О-ханами проводиться в Японії.

Яке сьогодні свято

27 березня в православній церкві відзначається батьківська субота і проводиться поминання померлих. Це перший поминальний день під час Великого поста-2021 . Також шанується день пам'яті преподобного Венедикта, святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Ростислава-Михайла, святителя Евсхімона, сповідника, єпископа Лампсакійского.

У народі 27 березня шанувався Венедиктов день, який також називали скотарів, тому що в цей період люди обіхажівалі домашніх тварин, випускали на подвір'я, чистили, заговорювали від псування і пристріту.

Прикмети на 27 березня

якщо Венедиктов день видався морозним – така погода протримається ще тиждень;

грім на Венедикта – до врожайного і родючому льоту;

в поминальний день не можна виконувати домашню роботу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 березня

1793 – Катерина II видала маніфест про включення Правобережної України до складу Російської імперії.

1854 – в Америці Абрахам Гесснер запатентував гас.

1860 – американець М. Л. Бірн запатентував штопор.

1878 – в Росії селянин Федір Блінов винайшов "вагон з нескінченними рейками" – перший в світі гусеничний трактор.

1943 – Раднарком України прийняв постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка.

1968 – у Володимирській області сталася авіакатастрофа, в якій загинув Юрій Гагарін.

1990 – в Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса.

Хто народився 27 березня

1863 – Генрі Ройс, англійський промисловець, засновник компанії Rolls-Royce.

1868 – Патті Сміт Хілл, американська вчителька, автор пісні Happy Birthday to You.

1950 – Тоні Бенкс, англійський рок-музикант, автор пісень, клавішник групи Genesis.

1963 – Квентін Тарантіно, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.

1970 – Мерайя Кері, американська поп- і R & B-співачка, автор пісень, актриса, продюсер.

1970 – Елізабет Мітчелл, американська актриса театру, кіно і телебачення.

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