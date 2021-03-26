Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

Песах-2021: дізнайтеся історію і значення єврейської Пасхи

Песах – це одне з найзначущіших і найдревніших свят в іудейській культурі, присвячене звільненню євреїв з 400-річного рабства. Щорічно воно відзначається з 14-го по 22-ге число весняного місяця нісан. У 2021 році Песах припадає на період з вечора суботи, 27 березня, до настання ночі неділі, 4 квітня. Яка історія єврейської Пасхи Песах, в чому суть і значення свята, читайте в нашій статті.

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Песах-2021: історія і значення єврейської Пасхи

Дослівна назва свята Песах значить "пройшов повз" та означає, що Господь виявив милість і проніс весь свій гнів і кару повз єврейські будинки, при цьому вразивши родини єгиптян.

У давні часи ізраїльтяни перебували в рабстві єгиптян. Спочатку вони переселилися до Єгипту через голод в своїх землях. Однак незабаром єгиптяни поневолили євреїв. 400 довгих років вони намагалися звільнитися, але марно: фараон відмовлявся відпускати їх зі своєї країни, використовуючи як робочу силу. І тоді Бог посилає на цей народ десять кар єгипетських – страшних лих, які спіткали одне за іншим весь народ єгипетський.

В основу свята Песах покладено біблійний сюжет десятої єгипетської кари, згідно з яким на єгиптян обрушилася чергова божа кара за поневолення євреїв і відмову фараона відпускати їх з рабства. При цьому єврейські родини, будинки яких були помічені жертовною кров'ю ягнят, змогли уникнути божого гніву.

Тільки після того, як в єгипетських родинах стали вмирати всі народжені первістки, євреї з волі Всевишнього і під проводом Мойсея отримали довгоочікуване звільнення з рабства і зробили Вихід з Єгипту. Потім протягом 40 років вони блукали пустелею. Переказ про це є фундаментом іудейської релігії, оскільки саме цей Вихід з Єгипту іудеї святкують під час Песаха.

Таким чином, Песах знаменує звільнення єврейського народу з багаторічного утиску і рабства, звільнення від гніту і прагнення до свободи.

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