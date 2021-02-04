Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році
Переведення годинників у 2021 році продовжиться? Дізнайтеся, коли відбудеться перехід на літній час в Україні
Незважаючи на всі нарікання, невдоволення людей і спроби влади вирішити одвічне питання про щорічне регулярне переведення годинників, у 2021 році українці знову полізуть в налаштування своїх циферблатів.
Коли переводять годинники на літній час-2021 в Україні? Якого числа і в який бік потрібно переводити стрілки годинника? І чи скасують перехід на літній час? Відповіді на ці питання дізнайтеся в нашій статті.
Переведення годинників в Україні на літній час-2021 традиційно відбудеться в останню неділю березня. Саме цей день визначений для переходу на літній час.
В ніч з 27 на 28 березня 2021 року, рівно о 3 годині, в Україні відбудеться перехід на літній час. Для цього необхідно перевести стрілки годинника на 1 годину вперед.
Проте зовсім необов'язково робити це саме вночі. Головне просто не забути перевести стрілки годинника вранці 28 березня. Інакше через різницю в часі ви ризикуєте потрапити в комічну, а то і небезпечну ситуацію, наприклад, запізнитися на потяг або на побачення.
Процедура переведення годинників вже понад сотню років бентежить різні країни, зокрема Україну. Спочатку головною метою переведення годинників на літній час називали економію енергетичних і паливних запасів країни за рахунок більш раціонального використання денного світла для неспання, праці і дозвілля. У багатьох країнах літній час так і називається – "daylight saving time" (DST) – тобто час, що зберігає денне світло.
В Україні переведення годинників здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
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