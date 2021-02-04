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Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Сьогодні, 20:05

Переведення годинників у 2021 році продовжиться? Дізнайтеся, коли відбудеться перехід на літній час в Україні

Незважаючи на всі нарікання, невдоволення людей і спроби влади вирішити одвічне питання про щорічне регулярне переведення годинників, у 2021 році українці знову полізуть в налаштування своїх циферблатів.

Переведення годинників на літній час
Переведення годинників на літній час
Фото: Unsplash

Коли переводять годинники на літній час-2021 в Україні? Якого числа і в який бік потрібно переводити стрілки годинника? І чи скасують перехід на літній час? Відповіді на ці питання дізнайтеся в нашій статті.

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Переведення годинників на літній час: точна дата в 2021 році

Переведення годинників в Україні на літній час-2021 традиційно відбудеться в останню неділю березня. Саме цей день визначений для переходу на літній час.

В ніч з 27 на 28 березня 2021 року, рівно о 3 годині, в Україні відбудеться перехід на літній час. Для цього необхідно перевести стрілки годинника на 1 годину вперед.

Проте зовсім необов'язково робити це саме вночі. Головне просто не забути перевести стрілки годинника вранці 28 березня. Інакше через різницю в часі ви ризикуєте потрапити в комічну, а то і небезпечну ситуацію, наприклад, запізнитися на потяг або на побачення.

Для чого з року в рік переводять годинники на літній час

Процедура переведення годинників вже понад сотню років бентежить різні країни, зокрема Україну. Спочатку головною метою переведення годинників на літній час називали економію енергетичних і паливних запасів країни за рахунок більш раціонального використання денного світла для неспання, праці і дозвілля. У багатьох країнах літній час так і називається – "daylight saving time" (DST) – тобто час, що зберігає денне світло.

В Україні переведення годинників здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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