Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою
Надсилайте красиві листівки, вірші і привітання на свято Песах-2021
Сьогодні, 27 березня, настає іудейське свято Песах-2021, яке триватиме до 4 квітня. Песах також називають єврейською Пасхою.
Дослівна назва свята означає "пройшов повз", що символізує милість Всевишнього, кара якого минула єврейські оселі, водночас вразивши сім'ї їхніх поневолювачів. Дана урочистість присвячена звільненню євреїв з 400-річного рабства. Якщо ваші друзі або знайомі святкують цю знаменну подію, обов'язково привітайте їх з Песахом та надішліть красиві листівки, картинки і вірші.
Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні весняні свята.
Єврейська Пасха-2021: привітання з Песахом своїми словами
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Вітаємо від душі зі світлим святом Песах, хочемо побажати, щоб у вашій душі ніколи не згасав вогник надії, щоб віра у краще допомагала йти життям, щоб здорові і щасливі були ті, хто вам дорогий.
Красиві привітання з єврейською Пасхою-Песах у віршах
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Вас в праздник Песах поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Свободы, радости и силы,
Здоровья, мира и тепла.
Пусть праздник светлый вас закружит
На всю неделю, все семь дней,
Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,
Гуманней, благостней, добрей.
Єврейська Пасха-2021: привітання у віршах
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Впереди неделя празднеств,
С Песахом вас поздравляю,
Мира, радости в душе
И свободы вам желаю.
Пусть семья здоровой будет,
Пусть хранит Всевышний,
Доброты желаю вам
И заботы к ближним.
Радісні привітання на єврейську Пасху-Песах у прозі
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Вітаю з Великим іудейським святом! Нехай Песах принесе благополуччя, радість, нові події, радісне хвилювання. Здоров'я, гармонії з собою та оточуюченням, світлої радості та справжнього щастя! Нехай любов оточує вас всередині і ззовні!
Пасха єврейська-2021: привітання в смс
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В праздник Песах тебя поздравляю,
Пусть Всевышний поможет тебе,
Будет счастья, здоровья без края
В твоей яркой и светлой судьбе.
Песах-2021: добре привітання на єврейську Пасху у прозі
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Я вітаю вас цього світлого і сонячного свята. Нехай на ваших столах буде достаток. Доброта і здоров'я нехай панують у ваших домівках. Успіхів вам у всіх прагненнях і починаннях. Нехай неприємності і біди обходять стороною вас і ваших дітей. Нехай цього свята у ваших душах і серцях панує радість.
Увага! В ніч з 27 на 28 березня 2021 року в Україні відбудеться перехід на літній час. Не забудьте перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сегодня" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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