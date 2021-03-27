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Песах-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 13:48

Сегодня.Lifestyle подробно рассказывают о традициях и запретах еврейского праздника Песах

Песах – один из важнейших праздников иудаизма – в 2021 году начинается вечером 27 марта и завершается 4 апреля. В дни Песаха евреи чтят память об освобождении своего народа от многовекового рабства и исходе своих предков из Египта. Сегодня.Lifestyle подробно рассказывают о традициях и запретах праздника.

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Что означает Песах

Песах посвящен описанному в Библии моменту, когда иудеи освободились от рабства. Согласно сюжету в Священном писании, на египтян, которые отказались отпускать иудеев из долгового рабства, обрушилась Божья кара. Только после того, как в семье фараона умер первенец, он согласился дать свободу евреям. Поэтому дословно название "Песах" переводится как "прошел мимо" и означает милость Всевышнего.

Праздник Песах: самые важные традиции

Первый и последний день празднования Песаха – выходные, а вся неделя считается праздничной и наполовину рабочей. В первый вечер Песаха после заката на ужин собирается вся семья. На столе традиционно присутствуют горькая зелень – символ горечи египетского рабства, символ жизни – вареные яйца, смесь тертых яблок, орехов и фиников, которая символизирует глину, с которой в рабстве работали евреи.

Песах в 2021-м году начинается вечером 27 марта
Песах в 2021-м году начинается вечером 27 марта
Фото: Depositphotos

За ужином нужно выпить четыре бокала вина или кошерного виноградного сока. Четыре – по числу данных богом обещаний еврейскому народу: "Выведу, спасу, избавлю и возьму". Пятый бокал наливают для пророка (Элияу), его не пьют.

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Второй день Песаха считается праздничным, в это время нельзя работать и заниматься каким-либо трудом. Еще пять дней евреи проводят в режиме мягких ограничений, когда работать частично разрешено.

В период Песаха евреи едят пресные лепешки – мацу. По преданию, подобную пищу были вынуждены есть иудеи сразу после отхода из Египта. В свое время существовала традиция забивать на Песах ягненка в дар Богу, но сегодня от нее в основном отказались.

В период Песаха евреи едят пресные лепешки – мацу
В период Песаха евреи едят пресные лепешки – мацу
Фото: Depositphotos

На основе предписаний Торы в праздник Песах каждый еврей должен совершить паломничество в Иерусалимский храм. На восьмой день Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. В синагоге во время пасхального богослужения читается Песнь Песней. Этот день символизирует завершение праздника.

Песах-2021: что нельзя делать в праздник

  • На Песах нельзя употреблять продукты, которые готовятся путем брожения: хлеб, пиво или другой алкоголь на основе солода.
  • Более того, их запрещается хранить в доме, потому перед праздником в доме делают тщательную уборку, избавляясь от этих продуктов.
  • В первый и последний день Песаха нельзя работать. Остальная часть праздничной недели частично рабочая.
  • Нельзя ссориться в этот праздник, иначе потом не удастся помириться.

Внимание! В ночь с 27 на 28 марта 2021 года в Украине состоится переход на летнее время. Не забудьте перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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