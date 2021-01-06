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3 рецепти куті від відомих кулінарів

Сьогодні, 09:21

Тонкощами приготування діляться Діма Борисов, Євген Клопотенко та Ліза Глінська

У кожної господині є свій рецепт куті. Хтось готує її за класичним рецептом, хтось віддає перевагу куті з рису, деякі додають в кутю цукати і навіть карамель. Відомі шеф-кухарі та кулінари теж готують кутю і у кожного з них є свої секрети. Діма Борисов , Ліза Глінська і Євген Клопотенко поділилися з нами своїми улюбленими рецептами.

Кутя від Лізи Глінської

Фото: Ліза Глинська

Інгредієнти

  • 200 г – пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл)
  • 600 мл – води
  • 50 г – обсмажених волоських горіхів
  • 1,5-2 ст. л. – сухофрукти
  • 2 ст. л – мак
  • мед – за бажанням
  • сіль – за смаком
  • узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня)

Спосіб приготування

  1. Промийте крупу. Залийте водою в пропорції 1:3 і залиште мінімум на 5 годин.
  2. Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.
  3. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.
  4. Приготуйте узвар. Залийте сухофрукти водою і проваріть.
  5. Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.

Кутя від Діми Борисова

Фото: Кутя від Діми Борисова

Інгредієнти

  • 400 г – шліфованої пшениці
  • 200 г – волоських горіхів
  • 200-250 г – маку
  • по 200 г – родзинок і меду
  • 800 мл – води
  • 30 мл – олії
  • сіль за смаком

Інгредієнти для узвару

  • 400 г – сухофруктів
  • 800 мл – води

Спосіб приготування

  1. Покладіть у каструлю пшеницю, воду, трохи солі та олії, доведіть до кипіння.
  2. Важливо: шліфована пшениця вариться близько 20 хвилин. Якщо ж у вас звичайна пшениця (нешліфована), замочіть її на ніч у холодній воді (або як мінімум на кілька годин) і варіть близько двох годин. Води знадобиться на 200-250 мл більше. Готову пшеницю перекладіть у миску і остудіть.
  3. Мак залийте окропом, процідіть, перетріть з цукром до білого кольору.
  4. Родзинки так само залийте окропом на 15-20 хвилин. Горіхи обсмажте на сухій сковороді. Сухофрукти промийте, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть близько 10 хвилин. Остудіть. Змішайте з медом.
  5. Змішайте пшеницю, мак, родзинки і горіхи. Заправте узваром.

Кутя від Євгена Клопотенка

Фото: Кутя від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

  • 250-300 г – перлова крупа
  • 50 г – журавлина (сушена)
  • 0,5 шт. – лимонний сік (половини лимона)
  • 50 г – мак
  • 30 г – родзинки
  • 50 г – волоські горіхи
  • 1 ст. л. – мед

Спосіб приготування

  1. Перлову крупу промиваємо і замочуємо в холодній воді на ніч за кімнатної температури.
  2. Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджують через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера.
  3. У невеликій мисці об'єднуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.

Тут зібрані рецепти ароматної різдвяної випічки.

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