3 рецепти куті від відомих кулінарів

Тонкощами приготування діляться Діма Борисов, Євген Клопотенко та Ліза Глінська

У кожної господині є свій рецепт куті. Хтось готує її за класичним рецептом, хтось віддає перевагу куті з рису, деякі додають в кутю цукати і навіть карамель. Відомі шеф-кухарі та кулінари теж готують кутю і у кожного з них є свої секрети. Діма Борисов , Ліза Глінська і Євген Клопотенко поділилися з нами своїми улюбленими рецептами.

Кутя від Лізи Глінської

Фото: Ліза Глинська

Інгредієнти

200 г – пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл)

600 мл – води

50 г – обсмажених волоських горіхів

1,5-2 ст. л. – сухофрукти

2 ст. л – мак

мед – за бажанням

сіль – за смаком

узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня)

Спосіб приготування

Промийте крупу. Залийте водою в пропорції 1:3 і залиште мінімум на 5 годин. Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин. Приготуйте узвар. Залийте сухофрукти водою і проваріть. Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.

Кутя від Діми Борисова

Фото: Кутя від Діми Борисова

Інгредієнти

400 г – шліфованої пшениці

200 г – волоських горіхів

200-250 г – маку

по 200 г – родзинок і меду

800 мл – води

30 мл – олії

сіль за смаком

Інгредієнти для узвару

400 г – сухофруктів

800 мл – води

Спосіб приготування

Покладіть у каструлю пшеницю, воду, трохи солі та олії, доведіть до кипіння. Важливо: шліфована пшениця вариться близько 20 хвилин. Якщо ж у вас звичайна пшениця (нешліфована), замочіть її на ніч у холодній воді (або як мінімум на кілька годин) і варіть близько двох годин. Води знадобиться на 200-250 мл більше. Готову пшеницю перекладіть у миску і остудіть. Мак залийте окропом, процідіть, перетріть з цукром до білого кольору. Родзинки так само залийте окропом на 15-20 хвилин. Горіхи обсмажте на сухій сковороді. Сухофрукти промийте, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть близько 10 хвилин. Остудіть. Змішайте з медом. Змішайте пшеницю, мак, родзинки і горіхи. Заправте узваром.

Кутя від Євгена Клопотенка

Фото: Кутя від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

250-300 г – перлова крупа

50 г – журавлина (сушена)

0,5 шт. – лимонний сік (половини лимона)

50 г – мак

30 г – родзинки

50 г – волоські горіхи

1 ст. л. – мед

Спосіб приготування

Перлову крупу промиваємо і замочуємо в холодній воді на ніч за кімнатної температури. Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджують через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера. У невеликій мисці об'єднуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.

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