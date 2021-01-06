3 рецепти куті від відомих кулінарів
Тонкощами приготування діляться Діма Борисов, Євген Клопотенко та Ліза Глінська
У кожної господині є свій рецепт куті. Хтось готує її за класичним рецептом, хтось віддає перевагу куті з рису, деякі додають в кутю цукати і навіть карамель. Відомі шеф-кухарі та кулінари теж готують кутю і у кожного з них є свої секрети. Діма Борисов , Ліза Глінська і Євген Клопотенко поділилися з нами своїми улюбленими рецептами.
Інгредієнти
- 200 г – пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл)
- 600 мл – води
- 50 г – обсмажених волоських горіхів
- 1,5-2 ст. л. – сухофрукти
- 2 ст. л – мак
- мед – за бажанням
- сіль – за смаком
- узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня)
Спосіб приготування
- Промийте крупу. Залийте водою в пропорції 1:3 і залиште мінімум на 5 годин.
- Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.
- Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.
- Приготуйте узвар. Залийте сухофрукти водою і проваріть.
- Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.
Інгредієнти
- 400 г – шліфованої пшениці
- 200 г – волоських горіхів
- 200-250 г – маку
- по 200 г – родзинок і меду
- 800 мл – води
- 30 мл – олії
- сіль за смаком
Інгредієнти для узвару
- 400 г – сухофруктів
- 800 мл – води
Спосіб приготування
- Покладіть у каструлю пшеницю, воду, трохи солі та олії, доведіть до кипіння.
- Важливо: шліфована пшениця вариться близько 20 хвилин. Якщо ж у вас звичайна пшениця (нешліфована), замочіть її на ніч у холодній воді (або як мінімум на кілька годин) і варіть близько двох годин. Води знадобиться на 200-250 мл більше. Готову пшеницю перекладіть у миску і остудіть.
- Мак залийте окропом, процідіть, перетріть з цукром до білого кольору.
- Родзинки так само залийте окропом на 15-20 хвилин. Горіхи обсмажте на сухій сковороді. Сухофрукти промийте, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть близько 10 хвилин. Остудіть. Змішайте з медом.
- Змішайте пшеницю, мак, родзинки і горіхи. Заправте узваром.
Інгредієнти
- 250-300 г – перлова крупа
- 50 г – журавлина (сушена)
- 0,5 шт. – лимонний сік (половини лимона)
- 50 г – мак
- 30 г – родзинки
- 50 г – волоські горіхи
- 1 ст. л. – мед
Спосіб приготування
- Перлову крупу промиваємо і замочуємо в холодній воді на ніч за кімнатної температури.
- Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджують через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера.
- У невеликій мисці об'єднуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.
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