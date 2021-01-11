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Старий Новий рік: старовинні традиції і прикмети

Сьогодні, 09:15

Переддень Старого Нового року раніше називався Василевим вечором

В Україні у ніч проти 14 січня відзначатимуть Старий Новий рік. Він настає рівно через 13 днів після традиційного Нового року, який ми зустрічали 1 січня.

Старий Новий рік: красиві традиції і обряди
Старий Новий рік: красиві традиції і обряди
Фото: Pinterest

Цікаво, що переддень Старого Нового року раніше іменувався Василевим вечором на честь покровителя свинарів – Василя Святого. На святкове застілля кололи свиню, з м'яса якої готували багато ситних страв, адже саме свиня у предків була символом плодючості худоби та сімейного щастя. Цей день в народі часто величали як "Щедрий вечір".

Старий Новий рік: традиції

Старий Новий рік: ритуали свята
Старий Новий рік: ритуали свята
Фото: Pinterest

Щоб святковий стіл відповідав канонам традицій, важливо у свято Старого Нового року подати до столу кутю, яка готується з гречки і ячменю (сьогодні використовується очищений рис) з додаванням різних сухофруктів, горіхів, винограду і меду. Чим багатше начинка, тим краще. Адже кожен продукт несе сакральне значення: горіхи символізують здоров'я, мед – хороші новини, родзинки – довголіття, мак – достаток, зерно – початок нового життя.

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Популярною традицією в кожній родині було поїдання особливих вареників з сюрпризом. В їхній начинці ховали найрізноманітніші предмети – від лаврового листка до монетки. Трапився вареник з вишнею? До спокуси. З капустою? До грошей. Каблучка говорила про швидке весілля, нитка попереджала про далеку дорогу, ґудзик – до обновки, перець і сіль – до прикростей.

Старий Новий рік: обряди
Старий Новий рік: обряди
Фото: Pinterest

Дуже яскравою традицією свята були щедрівки та посівалки. А у ніч проти 14 січня молоді дівчата збиралися ворожити.

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Варилася також особлива каша. Крупу для неї насипала найстаріша жінка сім'ї. Воду з криниці мав принести найстарший чоловік вдома. Крупа з комори діставалася о другій годині ночі. Доторкатися до неї було не можна, щоб не змінити своє майбутнє. Коли готували кашу, навколо сідали всі члени сім'ї. Жінка розмішувала її, примовляючи особливі слова.

Старий Новий рік: прикмети і ритуали
Старий Новий рік: прикмети і ритуали
Фото: Pinterest

Потім поміщали кашу в піч і чекали результату: якщо каша виходила з горщика, це обіцяло біду всьому будинку, тому ніхто її не їв, багато пінки зверху віщувало порожні турботи; навариста смачна каша означала урожай і щастя всій сім'ї.

Старий Новий рік: прикмети

Старий Новий рік: народні традиції
Старий Новий рік: народні традиції
Фото: Pinterest

  • Одягнений навиворіт одяг – до глобальних змін у житті на краще.
  • Скажеш 13 – чекай неприємність, накличеш біду.
  • Південний вітер – до жаркого і тривалого літа, північний – до врожаю горіхів, східний – до фруктів, а західний – до риби та молока.
  • Першим вмився – будеш здоровим. А якщо в річковій воді, то здоров'я на весь рік буде.
  • Потрясти садові дерева – шкідників не буде в новому році.
  • Новий віник – оберіг дому обіцяє багатство в новому році.
  • Чистий одяг – прекрасне щасливе майбутнє. Але зберегти акуратність потрібно на весь день і вечір.

Дивіться відео, як завжди традиційно відзначали Старий Новий рік:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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