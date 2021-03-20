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Солодкий вікенд: 3 оригінальнх десерти із шоколаду

Сьогодні, 09:00

Вони прості в приготуванні і мають неймовірний вигляд

Шоколад. Що може бути прекрасніше? І це не політ поетичних слів, це чиста правда. Адже знайти людину, яка б не любила шоколад, непросто. Можете переконатися, влаштувавши опитування в своєму оточенні. А в міру якісний чорний шоколад, як стверджують дієтологи, може бути ще й корисним. Якщо ви запланували на вихідні не просто приготувати щось особливе, а по-справжньому здивувати – приготуйте шоколадний фадж, шоколадний десерт з курагою і апельсинові дольки в шоколаді.

Найкращі подарунки на весь місяць зібрані в нашому березневому календарі свят, скористайтеся цим.

Шоколадний фадж

Фото: instagram.com/lidiialidiia42/

Інгредієнти

  • 1 шт. – банан
  • 20 г – какао-порошку
  • 50 г – кокосового масла (розтопленого)
  • 15 г – мигдальної пасти
  • 10 мл – води
  • підсолоджувач – за смаком (стевія або мед)

Спосіб приготування

  1. Ретельно збити всі інгредієнти (крім масла) блендером.
  2. Додати масло, збити.
  3. Розлити по невеликих силіконових формах, відправити в холодильник на ніч.

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Шоколадний десерт з курагою

Фото: instagram.com/syroed_recepts/

Інгредієнти

  • 3 ст. л. – какао (з гіркою)
  • 3 ст. л.- кокосове масло
  • 3 ст. л. – кокосове молоко
  • 5 штук. – фініки
  • цедра 1 лимона
  • 10 шт. – шоколадна курага
  • 3 ст. л. – кунжут


Спосіб приготування

  1. Приготуйте круглу формочку.
  2. Замочити очищені фініки і курагу (щоб були м'якими) на 30 хвилин. У блендері перемолоти курагу і кунжут. Отриману масу утрамбувати в формочку.
  3. На водяній бані розтопити кокосове масло. Додати какао, нарізані фініки, цедру лимона.
  4. Перемішати і влити кокосове молоко. Маса відразу почне застигати. Верхній шар готовий.
  5. Викласти у формочку і прибрати в морозильник на півгодини.
  6. Прикрасити – за смаком.

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Дольки апельсина із шоколадом

Фото: instagram.com/sladkopryano/

Інгредієнти

  • 3 шт. – середніх апельсини
  • 1 ск. – води
  • 1 скл. – цукру
  • 1 шт. – плитка темного шоколаду

Спосіб приготування

  1. Нарізати апельсин кружечками завтовшки 4-6 мм. Прибрати кісточки.
  2. Варити апельсин близько 10 хвилин. Так скоринка не гірчитиме. Відкинути апельсини на друшляк.
  3. У каструлю насипати цукор, налити води. Проварити до повного розчинення цукру.
  4. У сироп викласти апельсини. Варити їх на слабкому кипінні близько години.
  5. Викласти апельсини на деко, застелене пергаментом. Кожен кружечок окремо, на невеликій відстані один від одного.
  6. Просушити близько 30 хвилин в духовці за температури 100-120 градусів.
  7. Розтопити шоколад на водяній бані. Занурити в нього кожну дольку апельсина – повністю або наполовину.
  8. Дати шоколаду застигнути на аркуші пергаменту.

Тут знайдете рецепти улюблених десертів дитинства.

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