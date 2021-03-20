Солодкий вікенд: 3 оригінальнх десерти із шоколаду

Вони прості в приготуванні і мають неймовірний вигляд

Шоколад. Що може бути прекрасніше? І це не політ поетичних слів, це чиста правда. Адже знайти людину, яка б не любила шоколад, непросто. Можете переконатися, влаштувавши опитування в своєму оточенні. А в міру якісний чорний шоколад, як стверджують дієтологи, може бути ще й корисним. Якщо ви запланували на вихідні не просто приготувати щось особливе, а по-справжньому здивувати – приготуйте шоколадний фадж, шоколадний десерт з курагою і апельсинові дольки в шоколаді.

Найкращі подарунки на весь місяць зібрані в нашому березневому календарі свят, скористайтеся цим.

Шоколадний фадж

Фото: instagram.com/lidiialidiia42/

Інгредієнти

1 шт. – банан

20 г – какао-порошку

50 г – кокосового масла (розтопленого)

15 г – мигдальної пасти

10 мл – води

підсолоджувач – за смаком (стевія або мед)

Спосіб приготування

Ретельно збити всі інгредієнти (крім масла) блендером. Додати масло, збити. Розлити по невеликих силіконових формах, відправити в холодильник на ніч.

Шоколадний десерт з курагою

Фото: instagram.com/syroed_recepts/

Інгредієнти

3 ст. л. – какао (з гіркою)

3 ст. л.- кокосове масло

3 ст. л. – кокосове молоко

5 штук. – фініки

цедра 1 лимона

10 шт. – шоколадна курага

3 ст. л. – кунжут

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Спосіб приготування

Приготуйте круглу формочку. Замочити очищені фініки і курагу (щоб були м'якими) на 30 хвилин. У блендері перемолоти курагу і кунжут. Отриману масу утрамбувати в формочку. На водяній бані розтопити кокосове масло. Додати какао, нарізані фініки, цедру лимона. Перемішати і влити кокосове молоко. Маса відразу почне застигати. Верхній шар готовий. Викласти у формочку і прибрати в морозильник на півгодини. Прикрасити – за смаком.

Дольки апельсина із шоколадом

Фото: instagram.com/sladkopryano/

Інгредієнти

3 шт. – середніх апельсини

1 ск. – води

1 скл. – цукру

1 шт. – плитка темного шоколаду

Спосіб приготування

Нарізати апельсин кружечками завтовшки 4-6 мм. Прибрати кісточки. Варити апельсин близько 10 хвилин. Так скоринка не гірчитиме. Відкинути апельсини на друшляк. У каструлю насипати цукор, налити води. Проварити до повного розчинення цукру. У сироп викласти апельсини. Варити їх на слабкому кипінні близько години. Викласти апельсини на деко, застелене пергаментом. Кожен кружечок окремо, на невеликій відстані один від одного. Просушити близько 30 хвилин в духовці за температури 100-120 градусів. Розтопити шоколад на водяній бані. Занурити в нього кожну дольку апельсина – повністю або наполовину. Дати шоколаду застигнути на аркуші пергаменту.

Тут знайдете рецепти улюблених десертів дитинства.

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