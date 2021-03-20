Солодкий вікенд: 3 оригінальнх десерти із шоколаду
Вони прості в приготуванні і мають неймовірний вигляд
Шоколад. Що може бути прекрасніше? І це не політ поетичних слів, це чиста правда. Адже знайти людину, яка б не любила шоколад, непросто. Можете переконатися, влаштувавши опитування в своєму оточенні. А в міру якісний чорний шоколад, як стверджують дієтологи, може бути ще й корисним. Якщо ви запланували на вихідні не просто приготувати щось особливе, а по-справжньому здивувати – приготуйте шоколадний фадж, шоколадний десерт з курагою і апельсинові дольки в шоколаді.
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Шоколадний фадж
Інгредієнти
- 1 шт. – банан
- 20 г – какао-порошку
- 50 г – кокосового масла (розтопленого)
- 15 г – мигдальної пасти
- 10 мл – води
- підсолоджувач – за смаком (стевія або мед)
Спосіб приготування
- Ретельно збити всі інгредієнти (крім масла) блендером.
- Додати масло, збити.
- Розлити по невеликих силіконових формах, відправити в холодильник на ніч.
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Шоколадний десерт з курагою
Інгредієнти
- 3 ст. л. – какао (з гіркою)
- 3 ст. л.- кокосове масло
- 3 ст. л. – кокосове молоко
- 5 штук. – фініки
- цедра 1 лимона
- 10 шт. – шоколадна курага
- 3 ст. л. – кунжут
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Спосіб приготування
- Приготуйте круглу формочку.
- Замочити очищені фініки і курагу (щоб були м'якими) на 30 хвилин. У блендері перемолоти курагу і кунжут. Отриману масу утрамбувати в формочку.
- На водяній бані розтопити кокосове масло. Додати какао, нарізані фініки, цедру лимона.
- Перемішати і влити кокосове молоко. Маса відразу почне застигати. Верхній шар готовий.
- Викласти у формочку і прибрати в морозильник на півгодини.
- Прикрасити – за смаком.
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Дольки апельсина із шоколадом
Інгредієнти
- 3 шт. – середніх апельсини
- 1 ск. – води
- 1 скл. – цукру
- 1 шт. – плитка темного шоколаду
Спосіб приготування
- Нарізати апельсин кружечками завтовшки 4-6 мм. Прибрати кісточки.
- Варити апельсин близько 10 хвилин. Так скоринка не гірчитиме. Відкинути апельсини на друшляк.
- У каструлю насипати цукор, налити води. Проварити до повного розчинення цукру.
- У сироп викласти апельсини. Варити їх на слабкому кипінні близько години.
- Викласти апельсини на деко, застелене пергаментом. Кожен кружечок окремо, на невеликій відстані один від одного.
- Просушити близько 30 хвилин в духовці за температури 100-120 градусів.
- Розтопити шоколад на водяній бані. Занурити в нього кожну дольку апельсина – повністю або наполовину.
- Дати шоколаду застигнути на аркуші пергаменту.
Тут знайдете рецепти улюблених десертів дитинства.
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