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Стоп цукор! Чи можна взяти під контроль потяг до солодощів?

Сьогодні, 13:10

Для початку спробуйте відмовитися від них хоча б на 10 днів

Від солодкого гладшають і дуже швидко – це ми чуємо щодня і неодноразово. Хтось заспокоює себе, мовляв, їм солодке рано-вранці, а отже – не наберу зайвого. Хтось вибирає корисніші солодощі, які практично не шкодять фігурі. Ну а хтось так і не зміг вирватися із "цукрових ланцюгів" і продовжує тішити себе надією, що рано чи пізно це все-таки станеться. Нутриціологиня Лора Філіппова розповіла, звідки береться неконтрольований потяг до солодкого і чи можливо взяти над цим контроль.

Фото: Лора Філіппова, нутриціологиня

"Для початку важливо розібратися в процесі метаболізму вуглеводів у нашому організмі. Вуглеводи бувають зв'язані (складні – полісахариди) і не зв'язані (прості – моно і дисахариди). Кінцевим продуктом їхнього розпаду є глюкоза. Не зв'язані вуглеводи дуже швидко розщеплюються і засвоюються нашим організмом, забезпечуючи велике вивільнення глюкози в кров. Зв'язані ж містять клітковину, яка уповільнює їхнє засвоєння, і глюкоза в кров надходить повільно та порційно", – каже Лора Філіппова.

Тож чому ми часто чуємо – "мозок вимагає солодкого!". Чому це відбувається? Чим узагалі обумовлений сильний потяг до солодкого? Давайте розбиратися.

Як "працює" глюкоза?

По-різному. І гречка, і цукерка, зрештою, глюкоза. А глюкоза – це ідеальне й найприродніше джерело енергії для нашого організму. Тільки гречка – це ще й корисні нутрієнти, і клітковина, і триваліше насичення. Користь для вас, одним словом. А цукерка, замість клітковини і вітамінів, містить багато цукру і гідрогенізованих жирів. І, відповідно, жодної користі. Тільки дуже швидко після з'їденої цукерки рівень цукру впаде і знову буде хотітися солоденького.

Чому нас тягне на солодке?

Фото: Depositphotos

Причина 1. Незбалансований раціон. Ви їсте мало складних вуглеводів! Це каші, бобові, овочі. Якщо ми не доїдаємо ці продукти, нам бракує джерел глюкози. А отже, нам буде їх хотітися. І асоціації у мозку з цукром, аж ніяк не з кашами.

Що робити?

Додайте, як мінімум, в два прийоми їжі складні вуглеводи (крупи, бобові). Це допоможе зменшити потяг до солодкого.

Причина 2. Зловживання простими цукрами. Це сам цукор, цукерки тасі інші кондитерські вироби, мед, варення та джеми, фрукти і сухофрукти, швидкі сніданки, солодка випічка тощо. Така їжа в надлишку "годує" свою мікрофлору в кишечнику. Кількість цих "бактерій-ласунів" зростає. І потім вони вже посилають сигнали в мозок, яку саме їжу вам їсти! Пам'ятайте, що цукор має дозозалежний ефект: що більше його їсти, то більше буде хотітися.

Що робити?

Відмовитися від солодкого на 10-14-30 днів. Це потрібно для того, щоб мікрофлора в вашому кишечнику оновилася. Буде ломка! Особливо у завзятих ласунів! У більшості випадків, вона проходить на 5-6 день і потім солодкого вже не хочеться (ну або не так сильно). Тимчасова відмова від солодкого дасть вам розуміння того, як працює цей процес і яка ваша норма солодкого, щоб знову не стати залежним.

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Що ще треба знати про солодке?

Не можна їсти солодке натщесерце, щоб не провокувати стрибків цукру і не запускати маховик "хочу солодкого!" на цілий день. Бо різке підвищення рівня глюкози в крові тягне за собою таке ж різке виділення інсуліну, швидке зниження глюкози нижче норми і знову потребу в ній.

І ще

"Зайва" глюкоза, яка не була використана для отримання енергії, дуже швиденько окислюється до жирних кислот і запасається в жирове депо. От чому наїсти жирок, зловживаючи солодким, дуже просто! Хоча зайва вага – від надлишку будь-якої їжі.

Отже, раціон, у якому достатньо складних вуглеводів, допоможе вам контролювати кількість солодощів – вам просто не буде їх хотітися із шаленою силою! Усе інше – ваші звички і ритуали.

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