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Сладкий уик-энд: 3 оригинальных десерта из шоколада

Сегодня, 09:00

Они просты в приготовлении и выглядят потрясающе

Шоколад. Что может быть прекраснее? И это не полет поэтичных слов, это чистая правда. Ведь найти человека, который не любил бы шоколад, непросто. Можете убедиться, устроив опрос в своем окружении. А в меру качественный черный шоколад, как утверждают диетологи, может быть еще и полезным. Если вы запланировали на выходные не просто приготовить что-нибудь особенное, а по-настоящему удивить – приготовьте шоколадный фадж, шоколадный десерт с курагой и апельсиновые дольки в шоколаде.

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Шоколадный фадж

Фото: instagram.com/lidiialidiia42/

Ингредиенты

  • 1 шт. – банан
  • 20 г – какао-порошка
  • 50 г – кокосового масла (растопленного)
  • 15 г – миндальной пасты
  • 10 мл – воды
  • подсластитель – по вкусу (стевия или мед)

Способ приготовления

  1. Тщательно взбить все ингредиенты (кроме масла) блендером.
  2. Добавить масло, взбить.
  3. Разлить по небольшим силиконовым формочкам, отправить в холодильник на ночь.

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Шоколадный десерт с курагой

Фото: instagram.com/syroed_recepts/

Ингредиенты

  • 3 ст. л. – какао (с горкой)
  • 3 ст. л.- кокосовое масло
  • 3 ст. л. – кокосовое молоко
  • 5 шт. – финики
  • цедра 1 лимона
  • 10 шт. – шоколадная курага
  • 3 ст. л. – кунжут


Способ приготовления

  1. Приготовьте круглую формочку.
  2. Замочить очищенные финики и курагу (чтобы были мягкими) на 30 минут. В блендере перемолоть курагу и кунжут. Полученную массу утрамбовать в формочку.
  3. На водяной бане растопить кокосовое масло. Добавить какао, нарезанные финики, цедру лимона.
  4. Перемешать и влить кокосовое молоко. Масса сразу начнет затвердевать. Верхний слой готов.
  5. Выложить в формочку и убрать в морозильник на полчаса.
  6. Украсить – по вкусу.

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Дольки апельсина с шоколадом

Фото: instagram.com/sladkopryano/

Ингредиенты

  • 3 шт. – средних апельсина
  • 1 ст. – воды
  • 1 ст. – сахара
  • 1 шт. – плитка темного шоколада

Способ приготовления

  1. Нарезать апельсин кружочками толщиной 4-6 мм. Убрать косточки.
  2. Варить апельсин около 10 минут. Так корочки не будут горчить. Откинуть апельсины на дуршлаг.
  3. В кастрюлю насыпать сахар, налить воды. Проварить до полного растворения сахара.
  4. В сироп выложить апельсины. Варить их при слабом кипении около часа.
  5. Выложить апельсины на противень, застеленный пергаментом. Каждый кружочек отдельно, на небольшом расстоянии друг от друга.
  6. Просушить около 30 минут в духовке при температуре 100-120 градусов.
  7. Растопить шоколад на водяной бане. Окунуть в него каждую дольку апельсина – полностью или наполовину.
  8. Дать шоколаду застыть на листе пергамента.

Здесь найдете рецепты любимых десертов детства.

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