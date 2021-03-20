Сладкий уик-энд: 3 оригинальных десерта из шоколада

Они просты в приготовлении и выглядят потрясающе

Шоколад. Что может быть прекраснее? И это не полет поэтичных слов, это чистая правда. Ведь найти человека, который не любил бы шоколад, непросто. Можете убедиться, устроив опрос в своем окружении. А в меру качественный черный шоколад, как утверждают диетологи, может быть еще и полезным. Если вы запланировали на выходные не просто приготовить что-нибудь особенное, а по-настоящему удивить – приготовьте шоколадный фадж, шоколадный десерт с курагой и апельсиновые дольки в шоколаде.

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Шоколадный фадж

Фото: instagram.com/lidiialidiia42/

Ингредиенты

1 шт. – банан

20 г – какао-порошка

50 г – кокосового масла (растопленного)

15 г – миндальной пасты

10 мл – воды

подсластитель – по вкусу (стевия или мед)

Способ приготовления

Тщательно взбить все ингредиенты (кроме масла) блендером. Добавить масло, взбить. Разлить по небольшим силиконовым формочкам, отправить в холодильник на ночь.

Шоколадный десерт с курагой

Фото: instagram.com/syroed_recepts/

Ингредиенты

3 ст. л. – какао (с горкой)

3 ст. л.- кокосовое масло

3 ст. л. – кокосовое молоко

5 шт. – финики

цедра 1 лимона

10 шт. – шоколадная курага

3 ст. л. – кунжут

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Способ приготовления

Приготовьте круглую формочку. Замочить очищенные финики и курагу (чтобы были мягкими) на 30 минут. В блендере перемолоть курагу и кунжут. Полученную массу утрамбовать в формочку. На водяной бане растопить кокосовое масло. Добавить какао, нарезанные финики, цедру лимона. Перемешать и влить кокосовое молоко. Масса сразу начнет затвердевать. Верхний слой готов. Выложить в формочку и убрать в морозильник на полчаса. Украсить – по вкусу.

Дольки апельсина с шоколадом

Фото: instagram.com/sladkopryano/

Ингредиенты

3 шт. – средних апельсина

1 ст. – воды

1 ст. – сахара

1 шт. – плитка темного шоколада

Способ приготовления

Нарезать апельсин кружочками толщиной 4-6 мм. Убрать косточки. Варить апельсин около 10 минут. Так корочки не будут горчить. Откинуть апельсины на дуршлаг. В кастрюлю насыпать сахар, налить воды. Проварить до полного растворения сахара. В сироп выложить апельсины. Варить их при слабом кипении около часа. Выложить апельсины на противень, застеленный пергаментом. Каждый кружочек отдельно, на небольшом расстоянии друг от друга. Просушить около 30 минут в духовке при температуре 100-120 градусов. Растопить шоколад на водяной бане. Окунуть в него каждую дольку апельсина – полностью или наполовину. Дать шоколаду застыть на листе пергамента.

Здесь найдете рецепты любимых десертов детства.

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