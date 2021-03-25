Як готують різото в Італії і трохи історії страви (рецепт від шеф-кухаря)
У страви багатовікова історія та особливі правила приготування
Італійська кухня настільки у нас популярна, що навіть складно уявити, як зараз без неї. Тепер у нас так часто: полента як альтернатива звичним кашам, чіабата і фокача замість нашого хліба. Та що там казати, навіть піцу нам радять вибирати, згідно зі своїм знаком зодіаку.
Але є ще одна класична страва, якою пишаються у всій Італії та найбільше в Мілані. І це різото. І якщо піца для італійців – це більше для дружніх і сімейних посиденьок, то різото – це щось світське, величне навіть. Дізнаємося, як різото з'явилося, у чому особливість різото по-миланськи та разом із шеф-кухарем Іваном Булавіним приготуємо різото з креветками і авторським соусом песто, а також дізнаємося особливості приготування цієї страви.
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Рис в Італії (північ країни) з'явився в 14-15 столітті, коли його туди завезли іспанці. Спочатку зерна рису були сприйняті критично. Мовляв, звикли ми, італійці, до інших зернових. Але з голодом не посперечаєшся – і коли рис почали культивувати в Італії, він автоматично потрапив на столи. Зрозуміло, що за тих часів не фіксувалися будь-які варіанти його приготування. Варто припустити, що з рисом готувалося практично все.
Його варили на воді або молоці, додаючи трави, сир, овочі, морепродукти. Та все, що було вдома. Це сьогодні в кожному регіоні є свій особливий рецепт різото, ним пишаються. Класичним же вважають різото по-міланськи. Те, яке золотавого кольору.
Золотавее, бо спочатку, як і тепер, у нього додають шафран. Саме ця спеція і надає такий відтінок. Існує легенда, що першим шафран у рис додав бельгійський склодув. Справа була, за основними джерелами, в 16-му столітті в Мілані. Цей юнак, ім'я його в історії не збереглося, був майстром зі змішування фарб для оформлення соборів з метою – досягти нових відтінків. Для цього він часто використовував шафран. Старші друзі жартували з нього: мовляв, ти і в їжу його скоро додаватимеш, цей свій шафран? І додав під час урочистої події, куди був запрошений. Помстився. І це була страва з рису. Вона сподобалася всім. Так і народилося легендарне і класичне сьогодні різото по-міланськи, що має золотистий відтінок.
Для домашньої ж практики італійською кухнею можна приготувати цю страву з креветками і соусом песто. Так люблять готувати в Тоскані. Шеф-кухар Іван Булавін поділився авторським рецептом.
Інгредієнти (4 порції)
- Рис "Арборіо" – 320 г
- Цибуляк-шалот – 100 г
- Креветки тигрові – 20 шт.
- Бульйон курячий – 2 л
- Вино біле – 150 мл
- Масло вершкове – 30 г
- Часник – 3 зубчики
- Чебрець – 1 гілочка
- Сіль, перець за смаком
- Оливкова олія – 30 мл
- Пармезан – 30 г
Спосіб приготування
- Бульйон у каструльці довести до кипіння. Цибулю почистити і нарізати дрібними кубиками. Часник очистити і розчавити через прес або натерти на тертці.
- Креветки очистити від хітину і шпажкою витягнути кишку. На сухій сковороді підсушити рис 2-3 хвилин, щоб випарувати зайву вологу і дозволити рису увібрати бульйон.
- Додати оливкову олію і цибулю, злегка обсмажити 2-3 хвилини, влити вино (100 мл) і повністю випарити.
- Підлити киплячий бульйон невеликими порціями, щоби покрити рис, готувати 10-15 хвилин, постійно підливаючи бульйон.
- Додати 1,5 зубчика часнику, готувати 2-3 хвилини до стану аль-денте.
- Паралельно розігріти в сковороді вершкове масло, додати чебрець і обсмажити креветки з двох боків до золотистого кольору.
- У холодну сковороду вилити 50 мл вина і додати часник, випарувати рідину до стану соусу.
- Додати в різото песто і довести до смаку (сіль, перець).
- У тарілку викласти різото, посипати тертим пармезаном і зверху викласти креветки по 5 шт. на порцію.
Домашній соус песто
Інгредієнти
- Базилік – 100 г
- Рукола – 30 г
- Пармезан – 50 г
- Часник – 1 зубчик
- Оливкова олія – 100 мл
- Горіх кедровий – 25 г
- Горіх кеш'ю – 25 г
- Сіль, цукор за смаком
Спосіб приготування
- Зелень помити в крижаній воді, відокремити листя від стебел, просушити від зайвої вологи паперовими рушниками.
- Горіхи підсмажити на сковороді або запекти в духовці.
- Усі складові засипати в блендер і пробити до стану пасти.
Лайфхак № 1
Обов'язково перед приготуванням потрібно підсушити рис впродовж 2-3 хвилин. Це потрібно, щоб випарувати зайву вологу і дозволити рису увібрати бульйон.
Лайфхак №2
Киплячий курячий бульйон, важливо саме, щоби був киплячим. Це для того, щоб не сповільнювався процес приготування.
Лайфхак №3
Якщо гості ще не прийшли, а різото потрібно зберегти в правильному стані, розподіліть тонким шаром на деку, щоб дати йому охолонути і не перейти зі стану аль-денте в повну готовність.
А тут читайте про кускус і про те, як правильно його приготувати.
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