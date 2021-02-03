Ресторан удома: 5 рецептів страв, які здивують навіть найвибагливіших
Якщо ви думали, що таку їжу можна спробувати тільки в ресторані, то ви помиляєтеся
Якщо немає можливості час від часу відвідувати ресторани, а спробувати щось особливе, як кажуть, ресторанне, хочеться, то не обов'язково в них йти або замовляти їжу додому. До того ж часто буває, що треба швидко нагодувати гостей смачною вечерею. Тоді оцініть вміст холодильника, докупіть необхідне, залучіть усі свої кулінарні здібності – і вперед. Ваш особистий ресторан практично організований. Нижче зібрані рецепти страв, які легко приготувати вдома.
Спагеті путанеска з тунцем
Ця ресторанна страва заслуговує на особливу увагу. І не тільки через свій неймовірний смак. Існує легенда, що ця паста (повна назва – паста Алла Путанеска) свого часу була улюбленою стравою неаполітанських жриць любові. Нею же вони спокушали і пригощали своїх відвідувачів. Словом, під час подачі путанески розкажіть і здивуйте своїх гостей історією цієї ресторанної пасти.
Інгредієнти
- Спагеті – 200-250 г
- Тунець консервований – 1 бляшанка/185 г
- Каперси – 10-12 шт.
- Маслини – 10 шт.
- В'ялені томати 40-50 м
- Часник – 3-4 зуб.
- Кріп, петрушка, сіль, перець, орегано, базилік, за смаком
⠀ Спосіб приготування
- У киплячій воді зварити спагеті до стану аль денте.
- На розпеченій сковороді обсмажити каперси, маслини, томати приблизно 3-5 хвилин. Додати тунець, часник і зелень, обсмажити кілька хвилин.
- Додати спагеті і трохи води, томити до повного вбирання води. Додати приправи.
Гуляш у вишневому соусі
Це одна з найдавніших страв, що відома по всьому світу. Перший рецепт гуляшу (угорського супу) датується ІХ століттям. І якщо можливості на відвідування угорського ресторану немає, то спробуйте приготувати це страва трохи інакше, по- ресторанному. А саме – у вишневому соусі.
Інгредієнти
- Яловичина (лопаткова частина) – 500 г
- Огірки свіжі – 60 г
- Лук – 70 г
- Морква – 70 г
- Корінь селери – 70 г
- Вода – 500 мл
- Вишневий сік – 500 мл
- Вишня свіжа або заморожена – 150 г
- Борошно
- Огірковий розсіл
- Фундук
Спосіб приготування
- Нарізати яловичину брусками завтовшки приблизно 0,5 см і обсмажити у борошні. Додати до м'яса води і протушкувати.
- Окремо обсмажити цибулю, моркву і дрібно нарізаний корінь селери. Отриману суміш додати до м'яса і томити 15 хвилин, щоб страва набрала смаку.
- Додати вишневий сік, свіжу або заморожену вишню, огірковий розсіл (не маринований) і дрібно нарізані огірки. Тушкувати на повільному вогні 2,5-3 години.
- Коли яловичина буде готова (м'ясо маєо бути м'яким), вишневий соус, що залишився, за допомогою блендера довести до однорідної маси.
- При подачі посипати страву тертим фундуком. Подавати гуляш можна з будь-яким гарніром: гречка, смажена картопля, пюре, томлені овочі.
Норвезький суп
Насичений рибний і вершковий смак. Так, для наших смакових рецепторів – це досить оригінальне поєднання, але ті, хто куштував норвезький рибний суп, були в захваті. Цікаво, що ця, сьогодні вже цілком ресторанна страва, готувалася колись з того, що було під рукою фінських і норвезьких господинь – риба, молоко, коренеплоди. Тепер же цей суп досягнув свого гастрономічного апогею у плані вивіреності інгредієнтів.
Інгредієнти
- Будь-яка риба холодного копчення – 500-700 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Селера стебло – 3 шт.
- Картопля – 6-7 шт.
- Вершки – 200-300 г (33% жирності)
- Молоко – 00-300 г
- Базилік свіжий 10 г, можна замінити сухим
- Кріп свіжий – 10 г
- Сіль, перець за смаком
⠀ Спосіб приготування
- Рибу варити в каструлі. Після закипання варити 20-25 хвилин. Бульйон процідити.
- Овочі почистити і нарізати кубиком середнього розміру.
- У бульйон закинути картоплю і варити до готовності.
- Окремо обсмажити цибулю, моркву, селеру і закинути в бульйон з картоплею, щойно він закипить.
- Рибу перебрати від кісток і шкіри і теж закинути в суп.
- Вершки і молоко влити в суп, коли картопля буде готова, і проварити після закипання 20 хвилин на повільному вогні. Довести все до смаку сіллю і перцем. При подачі посипати базиліком і кропом.
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Смажений сир по-чеськи
Смажений сир – одна з найулюбленіших закусок у чехів. Його часто можна зустріти в меню ресторанів. Подавати смажений сир заведено з гранолками, тобто картоплею фрі. І ще – з майонезним соусом, який у Чехії називається татарка.
Інгредієнти
- Сир – 4 шматки 1,5-2 см завтовшки
- Яйця – 4-5 шт.
- Сухарі панірувальні
- Олія соняшникова для смаження
Для соусу
- Сметана будь-якої жирності – 400 г
- Часник – 4 зуб.
- Чорний мелений перець – 1 ч. л
- Соєвий соус – 2-3 ст. л
Спосіб приготування
- Змішати сметану, часник, перець і соєвий соус. Поставити в холодильник.
- Нарізати сир на шматки. В одну миску насипати сухарі, в іншу – злегка збити яйця.
- Вмочити сир у яйце, потім обваляти в сухарях. Процедуру повторити двічі-тричі.
- Нагріти олію на сковороді і викласти сир у паніровці. Смажити по кілька хвилин з кожного боку. Треба, щоб сир усередині розплавився.
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Шашлик з індички
Так, ви можете сказати, що навряд замовили б таку страву в ресторані. Мовляв, сезон шашликів на природі ніхто не відміняв, і всі ми їх накуштувалися теплої пори року. Але тоді чому в багатьох ресторанах кавказької, турецької кухонь шашлик у меню представлений не однією позицією? Правильно, бо ця страва смачна завжди. І тим паче, коли вона готується за допомогою несподіваного маринаду.
Інгредієнти
- Філе стегна індички – 1 кг
- Лимон – половина
- Ківі – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Олія – 2 ст. л
- Сіль, перець чорний
⠀ Спосіб приготування
- М'ясо нарізати поперек волокон. Цибулю нарізати соломкою, лимон – кружельцями. Добре це все змішати, щоб виділився сік.
- Змішати масу з м'ясом. Додати сіль, перець за смаком і скропити олією. Прибрати в холодильник мінімум на 12 годин.
- Обсмажити шашлик на сковороді і довести до готовності в духовці хвилин 12-15 на режимі гриль (або звичайному режимі 180 -200 градусів).
Тут зібрані рецепти швидких і смачних страв на обід.
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