Яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку – 12 начинок

Козероги люблять піцу із сиром, Риби – з морепродуктами, а Леви – м'ясну

Піца – ситна і красива. Вона буває не тільки на вихідних або по буднях на скромних посиденьках, вона може бути цілком навіть святковою. І навіть романтичною. Наприклад, нею можна завершити прогулянку з коханим – візьміть на озброєння цей лайфхак і ще 14 LOVEхаків для закоханих і картинок до Дня святого Валентина.

Отже, ви і ваш обранець ввечері, в затишній атмосфері, їсте піцу. А піца непроста, її начинка відповідає вашим знакам зодіаку. Яка начинка потрібна саме вам – дізнаємося.

Овен. Начинка має бути гострою

Фото: freepik.com

Овен – знак вогненний і дуже любить, коли і його їжа "вогненна". Тому найкращі начинки для піци – це гострий перець, гостра пепероні, якої має бути дуже багато. Цибулю і часник також будуть прекрасним доповненням. Овни не люблять чекати, тому розрахуйте час, щоб ваша піца вже була готова. А ще краще – стояла на столі.

Телець. Товста скоринка та багато сиру із шинкою

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Телець отримує неймовірне задоволення від їжі. Краща піца для людей цього знаку – з товстою скоринкою і ситною м'ясною начинкою. Це може бути м'ясо, шинка, ковбаски. Причому все разом в одній піці.

Близнюки. Тонка скоринка та різноманітна начинка

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Близнюки багатогранні, тому й начинку для піци вибирають різноманітну. Одна її половина може бути сирною, друга – м'ясною. Ідеальна піца для Близнюків – та, в якій є абсолютно все: пепероні, перець, гриби, оливки, цибуля, сир тощо.

Рак. Домашня піца і неординарна начинка

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Раки, взагалі, люди домашні. Обожнюють затишок. Тому перевагу віддають приготовленій удома їжі. Раки не вибагливі, якщо вдома немає ковбасок, можна використовувати м'ясо, що залишилося, гриби й інші овочі.

Лев. М'ясо. Багато м'яса

Піца "Чикаго" Фото: Depositphotos

Ну які Леви не люблять м'ясо? Тому в начинці має бути м'ясо, та й все, мабуть. Залишилася варена курка, трохи шинки і навіть кілька сосисок – сміливо кладіть це все в начинку. Ваш Лев буде ситий і задоволений.

Діва. Якнайбільше овочів

Фото: freepik.com

Діви дуже піклуються про своє здоров'я, тому ідеальною начинкою для них будуть овочі. Додайте перець, цибулю і помідори, скоринка має бути з цільної пшениці. Якщо готуєте піцу для Діви-чоловіка, то, ймовірно, начинка не має бути такою радикальною.

Терези. Начинка має бути вишуканою

Фото: Depositphotos

Ці люди обожнюю все красиве і неординарне. Використовуйте в'ялені помідори, козячий сир, спаржу та інші незвичайні інгредієнти.

Скорпіон. Кальцоне з гострою начинкою

Фото: instagram.com/italyambassador/

Скорпіони – люди пристрасні, часто люблять впадати в крайнощі. А ще ці люди дуже потайливі, тому сміливо готуйте кальцоне, начинку готуйте за смаком вашого обранця. Важливо, щоб вона була гострою, тому беріть м'ясо гстріше та не забудьте додати трохи пекучого перцю.

Стрілець. Якнайбільше інгредієнтів у начинці

Фото: Depositphotos

Стрільці люблять брати від життя все, по максимум. І є вони люблять по максимуму. Це означає, що їм потрібні всі начинки, які тільки можна уявити. Від пепероні, бекону, шинки до перцю, різного сиру, анчоусів і ананасів.

Козеріг. Тонка скоринка, сир і все

Фото: freepik.com

Ці люди самоорганізованість, люблять чіткість і ясність у всьому. Але їжу вони люблять в основному просту. Приготуйте для свого Козерога піцу з тонкою скоринкою і сирною начинкою.

Водолій. Від традиційної піци до неординарної

Фото: Depositphotos

Ці люди вважають себе унікальними, не такими, як усі. Тому не дивуйтеся, коли минулого разу вони вибирали звичайну піцу – із шинкою і сиром, і раптом різко їм захочеться начинку з кальмарів з ананасами або з баклажаном і сиром. Враховуйте це, коли будете готувати піцу для Водолія.

Риби. Морепродукти

Фото: instagram.com/md_food05/

Ну а що ще можуть вибирати Риби? Звісно, максимально багато морепродуктів. Це можуть бути кальмари, креветки, мідії, восьминоги. До піци не забудьте запропонувати келих шампанського, Риби це люблять.

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