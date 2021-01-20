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Соковиті й ситні шведські фрикадельки: готуємо в мультиварці

Сьогодні, 17:40

На це не знадобиться багато часу, а результат приємно здивує

Шведські фрикадельки – точно одне з найголовніших гастрономічних розчарувань останніх двох років. Справа в тому, що ніякі вони не шведські, а турецькі. Про що шведський уряд, не просто якісь сторонні люди, повідомив у своєму Твіттері. У заяві йшлося: король Карл XII, ще на початку XVIII століття, привіз рецепт страви з Туреччини. Розчаруванню шведів не було меж, адже більше 300 років вони вважали ці маленькі соковиті м'ясні кульки тільки своїми і ще – національним надбанням. Турки ж, у свою чергу, похвалили уряд Швеції за справедливість. А потім раптом різко попросили дати страві іншу назву. Розберемося в шведсько-турецькому кулінарному конфлікті та приготуємо все-таки шведські фрикадельки в мультиварці. Називатимемо їх шведськими, бо турецькими їх офіційно ніхто не оголошував. У всякому разі, поки що.

Так фрикадельки або кюфта?

Фото: instagram.com/tanyashpilko/

Кюфта. Саме цим словом турки просили називати шведські фрикадельки. Кюфта – це щось середнє між котлетами і тюфтелямі з баранини з великою кількістю спецій, насамперед шафрану. Шведські фрикадельки з баранини не готують. Відрізняються ці дві страви й подачею. Кюфту подають без гарніру, а фрикадельки зі Швеції не подаються без картоплі та брусничного соусу. До того ж у їхньому складі присутній інгредієнт – вустерширський соус – не властивий для кухні Туреччини. Це кисло-солодкий, злегка пікантний ферментований англійський соус, готують який, якщо коротко, на основі оцту, цукру та анчоусів.

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Шведські фрикадельки в мультиварці

Фото: instagram.com/the_pled/

Інгредієнти

  • яловичий фарш – 1 кг
  • панірувальні сухарі – 1/2 ск.
  • ріпчаста цибуля – 1/2 ск.
  • яйце – 1 шт.
  • сіль – 1/2 ч. л.
  • перець – 1/2 ч. л.
  • яловичий бульйон – 2 ск.
  • молоко – 2 ск.
  • сіль – 1/2 ч. л.
  • перець – 1/2 ч. л.
  • вустерширський соус – 1 ст. л.
  • петрушка
  • олія

Спосіб приготування

  1. Змішати фарш, цибулю, яйце, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре вимішати фарш і сформувати фрикадельки. Обсмажити їх з кожного боку по 1 хвилині.
  2. У чаші мультиварки змішати бульйон і молоко, сіль, перець, соус і довести до кипіння.
  3. Додати сметану і перемішати, щоб вона змішалася. Соус має стати вершковим.
  4. Викласти фрикадельки в соус і протушкувати 5 хвилин.
  5. Подавати з підготовленим рисом (локшиною або картоплею), прикрасити соусом і петрушкою.

А тут дізнаєтеся про те, як правильно приготувати смажений рис.

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