Соковиті й ситні шведські фрикадельки: готуємо в мультиварці
На це не знадобиться багато часу, а результат приємно здивує
Шведські фрикадельки – точно одне з найголовніших гастрономічних розчарувань останніх двох років. Справа в тому, що ніякі вони не шведські, а турецькі. Про що шведський уряд, не просто якісь сторонні люди, повідомив у своєму Твіттері. У заяві йшлося: король Карл XII, ще на початку XVIII століття, привіз рецепт страви з Туреччини. Розчаруванню шведів не було меж, адже більше 300 років вони вважали ці маленькі соковиті м'ясні кульки тільки своїми і ще – національним надбанням. Турки ж, у свою чергу, похвалили уряд Швеції за справедливість. А потім раптом різко попросили дати страві іншу назву. Розберемося в шведсько-турецькому кулінарному конфлікті та приготуємо все-таки шведські фрикадельки в мультиварці. Називатимемо їх шведськими, бо турецькими їх офіційно ніхто не оголошував. У всякому разі, поки що.
Кюфта. Саме цим словом турки просили називати шведські фрикадельки. Кюфта – це щось середнє між котлетами і тюфтелямі з баранини з великою кількістю спецій, насамперед шафрану. Шведські фрикадельки з баранини не готують. Відрізняються ці дві страви й подачею. Кюфту подають без гарніру, а фрикадельки зі Швеції не подаються без картоплі та брусничного соусу. До того ж у їхньому складі присутній інгредієнт – вустерширський соус – не властивий для кухні Туреччини. Це кисло-солодкий, злегка пікантний ферментований англійський соус, готують який, якщо коротко, на основі оцту, цукру та анчоусів.
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Інгредієнти
- яловичий фарш – 1 кг
- панірувальні сухарі – 1/2 ск.
- ріпчаста цибуля – 1/2 ск.
- яйце – 1 шт.
- сіль – 1/2 ч. л.
- перець – 1/2 ч. л.
- яловичий бульйон – 2 ск.
- молоко – 2 ск.
- сіль – 1/2 ч. л.
- перець – 1/2 ч. л.
- вустерширський соус – 1 ст. л.
- петрушка
- олія
Спосіб приготування
- Змішати фарш, цибулю, яйце, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре вимішати фарш і сформувати фрикадельки. Обсмажити їх з кожного боку по 1 хвилині.
- У чаші мультиварки змішати бульйон і молоко, сіль, перець, соус і довести до кипіння.
- Додати сметану і перемішати, щоб вона змішалася. Соус має стати вершковим.
- Викласти фрикадельки в соус і протушкувати 5 хвилин.
- Подавати з підготовленим рисом (локшиною або картоплею), прикрасити соусом і петрушкою.
А тут дізнаєтеся про те, як правильно приготувати смажений рис.
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